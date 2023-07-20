https://sputniknews.com.tr/20230720/sedat-pekerin-avukatindan-aciklama-turkiyeye-iade-edilecek-mi-1073741656.html

Sedat Peker'in avukatından açıklama: Türkiye'ye iade edilecek mi?

Sedat Peker'in avukatından açıklama: Türkiye'ye iade edilecek mi?

BAE ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T07:59+0300

2023-07-20T07:59+0300

2023-07-20T07:59+0300

türkiye

sedat peker

ersan barkın

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Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, 3 günlük Ortadoğu gezisinin son durağı olan BAE'de Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed ile görüşmesinin ardından yapılan anlaşmalarla birlikte ilişkiler, "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarıldı. Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.Anlaşmada yer aldığı belirtilen “Suçluların İadesine Dair Antlaşma” maddesi sonrası 'Sedat Peker’in iade durumu' gündem oldu. Peker'in avukatı Ersan Barkın konuya ilişkin, “BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız" değerlendirmesinde bulundu.Halktvcom.tr’ye konuşan Barkın şunları söyledi:"Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ancak BAE Interpol’e üye devletlerden biriydi. Dolayısıyla bugüne kadar Sedat Peker’in hakkındaki kırmızı bültenin yerine getirilmemesi... Türkiye’ye iade edilmemesinin tek nedeni iade anlaşmasının eksikliği değildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaya koyduğu gerekliliklere Sedat Peker’in uygun davranması ve Arapların geleneğinde kendine sığınan bir kimsenin iadesinin örneğinin olmaması bugüne gelen süreci yarattı. BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi. Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız."

https://sputniknews.com.tr/20230610/sedat-pekerden-hakkindaki-iddialarla-ilgili-paylasim-1072260397.html

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