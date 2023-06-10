https://sputniknews.com.tr/20230610/sedat-pekerden-hakkindaki-iddialarla-ilgili-paylasim-1072260397.html
Sedat Peker'den hakkındaki iddialarla ilgili paylaşım
Sedat Peker'den hakkındaki iddialarla ilgili paylaşım
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın kendisiyle ilgili yaptığı bir açıklamayı... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T15:26+0300
2023-06-10T15:26+0300
2023-06-10T15:26+0300
türkiye
sedat peker
açıklama
paylaşım
sosyal medya
organize suç
organize suç örgütü
oda tv
birleşik arap emirlikleri (bae)
yakalama kararı
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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, kendisi hakkında Oda TV'de yapılan bir haberi alıntılayan Avukatı Ersan Barkın'ın Twitter'daki açıklamasını paylaştı.Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu belirtilen Peker'in paylaştığı açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230610/goldman-sachstan-mehmet-simsek-ve-hafize-gaye-erkan-degerlendirmesi-yeni-politika-faizi-yolda-1072257516.html
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sedat peker, açıklama, paylaşım, sosyal medya, organize suç, organize suç örgütü, oda tv, birleşik arap emirlikleri (bae), yakalama kararı, yakalama emri
sedat peker, açıklama, paylaşım, sosyal medya, organize suç, organize suç örgütü, oda tv, birleşik arap emirlikleri (bae), yakalama kararı, yakalama emri
Sedat Peker'den hakkındaki iddialarla ilgili paylaşım
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulduğu belirtilen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın kendisiyle ilgili yaptığı bir açıklamayı paylaştı.
Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, kendisi hakkında Oda TV'de yapılan bir haberi alıntılayan Avukatı Ersan Barkın'ın Twitter'daki açıklamasını paylaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu belirtilen Peker'in paylaştığı açıklama şöyle:
"Muhammed Yakut-Can Tanrıyar-Nuri Ensari ilişkisinin konu edildiği ODATV haberinde, yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış. Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensari’nin S.Peker dosyasında adı bile geçmedi. Dolayısıyla dosya kapsamında hakkında yurtdışına çıkış yasağı konduğu bilgisi hatalı. Sayın Peker ile görüşen yüzlerce insan hakkında önceki dönemde yapılan pasaport iptali işlemine konu edilmiş sanırım ancak ilişkili olmadığı görülmüş ki pasaportu iade edilmiş. Bu tip haberler hassas. Araştırmada da aynı hassasiyetle davranmak gerekir. Toplumun zihninde soru bırakmamak gerekir."