Sedat Peker'den hakkındaki iddialarla ilgili paylaşım

"Muhammed Yakut-Can Tanrıyar-Nuri Ensari ilişkisinin konu edildiği ODATV haberinde, yine müvekkilim Sayın Sedat Peker'in adı geçti. Ama yine haberin özü yanlış. Köprüler arası bağlantının kurulduğu Nuri Ensari’nin S.Peker dosyasında adı bile geçmedi. Dolayısıyla dosya kapsamında hakkında yurtdışına çıkış yasağı konduğu bilgisi hatalı. Sayın Peker ile görüşen yüzlerce insan hakkında önceki dönemde yapılan pasaport iptali işlemine konu edilmiş sanırım ancak ilişkili olmadığı görülmüş ki pasaportu iade edilmiş. Bu tip haberler hassas. Araştırmada da aynı hassasiyetle davranmak gerekir. Toplumun zihninde soru bırakmamak gerekir."