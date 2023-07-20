https://sputniknews.com.tr/20230720/rusyadan-cine-dogalgaz-ihracati-mayista-yeni-tarihi-zirveye-ulasti-1073779086.html

Rusya’dan Çin’e doğalgaz ihracatı mayısta yeni tarihi zirveye ulaştı

Rusya’dan Çin’e doğalgaz ihracatı mayısta yeni tarihi zirveye ulaştı

Rusya’dan Çin’e boru hatları üzerinden ve sıvılaştırılmış halde doğalgaz sevkiyatı geçen mayıs ayında 3 milyar 90 milyon metreküp olarak gerçekleşerek yeni... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T21:50+0300

2023-07-20T21:50+0300

2023-07-20T21:50+0300

ekonomi

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çin

doğalgaz

gazprom

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Çin gümrüğünden yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan Çin’e gaz sevkiyatı tarihte ilk kez 3 milyar metreküpü geçti. Bu miktarın 2 milyarlık kısmı, Gazprom’un Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden yaptığı sevkiyatla gerçekleşti. 1 milyar 100 milyon metreküp sıvılaştırılmış gaz olarak tedarik edildi.Rusya, mayıs ayında Çin’e en fazla gaz sağlayan ülke oldu. Rusya’yı, 2 milyar 800 milyon metreküplük ihracatla Avustralya ve 2 milyar 700 milyon metreküple Türkmenistan takip etti.Çin, mayıs ayında toplamda 13 milyar 510 milyon metreküp gaz ithal etti. 5 milyar 761 milyon metreküplük kısmı boru hatları üzerinden yapılırken bunun da tarihi zirve olduğu kaydedildi.Sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı da bir önceki aya göre yüzde 24 artışla 7 milyar 750 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230616/rus-petrol-sirketi-rosneft-cinli-cnpc-ile-ticarette-ulusal-paraya-gectik-1072562238.html

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