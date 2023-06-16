https://sputniknews.com.tr/20230616/rus-petrol-sirketi-rosneft-cinli-cnpc-ile-ticarette-ulusal-paraya-gectik-1072562238.html
Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik
Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik
Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC ile hammadde ticaretinde ulusal paralara geçtiklerini duyurdu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:27+0300
2023-06-16T22:27+0300
2023-06-16T22:29+0300
ekonomi
rosneft
rusya
çin
çin devlet petrol şirketi (cnpc)
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, CNPC heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rosneft’ten yapılan açıklamada, “Rosneft ve CNPC arasındaki işbirliğinin kilit yönlerinden biri petrol tedarikidir. Mevcut kontratlara göre petrol hacmi yılda 40 milyon tona ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bununla birlikte şu anda şirketler hammadde ödemelerinde ulusal paralara geçti” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-pakistana-petrolu-dost-ulkelerin-para-birimleri-karsiliginda-tedarikine-basladik-1072560594.html
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rosneft, rusya, çin, çin devlet petrol şirketi (cnpc)
rosneft, rusya, çin, çin devlet petrol şirketi (cnpc)
Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik
22:27 16.06.2023 (güncellendi: 22:29 16.06.2023) Abone ol
Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC ile hammadde ticaretinde ulusal paralara geçtiklerini duyurdu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, CNPC heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rosneft’ten yapılan açıklamada, “Rosneft ve CNPC arasındaki işbirliğinin kilit yönlerinden biri petrol tedarikidir. Mevcut kontratlara göre petrol hacmi yılda 40 milyon tona ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Bununla birlikte şu anda şirketler hammadde ödemelerinde ulusal paralara geçti” denildi.