Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu
15:05
98 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Abdüllatif Şener bunu neden yaptı?
18:33
87 dk
Z RAPORU
Bakan Şimşek'ten 1 günde 2 görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230616/rus-petrol-sirketi-rosneft-cinli-cnpc-ile-ticarette-ulusal-paraya-gectik-1072562238.html
Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik
Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik
Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC ile hammadde ticaretinde ulusal paralara geçtiklerini duyurdu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:27+0300
2023-06-16T22:29+0300
ekonomi
rosneft
rusya
çin
çin devlet petrol şirketi (cnpc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103091/17/1030911789_0:27:2752:1575_1920x0_80_0_0_9e025aebd1124c8ec5389b423e49b513.jpg
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, CNPC heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rosneft’ten yapılan açıklamada, “Rosneft ve CNPC arasındaki işbirliğinin kilit yönlerinden biri petrol tedarikidir. Mevcut kontratlara göre petrol hacmi yılda 40 milyon tona ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bununla birlikte şu anda şirketler hammadde ödemelerinde ulusal paralara geçti” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-pakistana-petrolu-dost-ulkelerin-para-birimleri-karsiliginda-tedarikine-basladik-1072560594.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103091/17/1030911789_310:0:2443:1600_1920x0_80_0_0_2925c4476f49e9b79676c93338d66042.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rosneft, rusya, çin, çin devlet petrol şirketi (cnpc)
rosneft, rusya, çin, çin devlet petrol şirketi (cnpc)

Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik

22:27 16.06.2023 (güncellendi: 22:29 16.06.2023)
© AP Photo / Mikhail Metzel/File / Rosneft
Rosneft - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Mikhail Metzel/File /
Abone olTelegram
Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC ile hammadde ticaretinde ulusal paralara geçtiklerini duyurdu.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, CNPC heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rosneft’ten yapılan açıklamada, “Rosneft ve CNPC arasındaki işbirliğinin kilit yönlerinden biri petrol tedarikidir. Mevcut kontratlara göre petrol hacmi yılda 40 milyon tona ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Bununla birlikte şu anda şirketler hammadde ödemelerinde ulusal paralara geçti” denildi.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
EKONOMİ
Rusya: Pakistan’a petrolü dost ülkelerin para birimleri karşılığında tedarikine başladık
21:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала