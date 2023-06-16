https://sputniknews.com.tr/20230616/rus-petrol-sirketi-rosneft-cinli-cnpc-ile-ticarette-ulusal-paraya-gectik-1072562238.html

Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik

Rus petrol şirketi Rosneft: Çinli CNPC ile ticarette ulusal paraya geçtik

Rus petrol şirketi Rosneft, Çinli devlet petrol ve doğalgaz şirketi CNPC ile hammadde ticaretinde ulusal paralara geçtiklerini duyurdu. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T22:27+0300

2023-06-16T22:27+0300

2023-06-16T22:29+0300

ekonomi

rosneft

rusya

çin

çin devlet petrol şirketi (cnpc)

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında, CNPC heyetiyle yapılan görüşmenin ardından Rosneft’ten yapılan açıklamada, “Rosneft ve CNPC arasındaki işbirliğinin kilit yönlerinden biri petrol tedarikidir. Mevcut kontratlara göre petrol hacmi yılda 40 milyon tona ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Bununla birlikte şu anda şirketler hammadde ödemelerinde ulusal paralara geçti” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-pakistana-petrolu-dost-ulkelerin-para-birimleri-karsiliginda-tedarikine-basladik-1072560594.html

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rosneft, rusya, çin, çin devlet petrol şirketi (cnpc)