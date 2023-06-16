https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-pakistana-petrolu-dost-ulkelerin-para-birimleri-karsiliginda-tedarikine-basladik-1072560594.html

Rusya: Pakistan’a petrolü dost ülkelerin para birimleri karşılığında tedarikine başladık

Rusya: Pakistan’a petrolü dost ülkelerin para birimleri karşılığında tedarikine başladık

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rusya’nın Pakistan’a dost ülkelerin para birimleri karşılığında petrol sevkiyatına başladığını, fiyatın hiçbir indirim... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T21:47+0300

2023-06-16T21:47+0300

2023-06-16T21:47+0300

ekonomi

petrol

rusya

pakistan

nikolay şulginov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060823665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00c6e7d634f227240b578137a5f7be81.jpg

Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, Pakistan’a petrol sevkiyatıyla ilgili soruya “Evet, Pakistan’a petrol sevkiyatı başladı. Özel indirim öngörülmüyor. Pakistan için fiyat, diğer tüketiciler için olduğu gibi belirleniyor” dedi.“Geçtiğimiz günlerde bir parti ulaştırıldı, teslimatlar devam edecek” diyen Şulginov, “Ödemenin dost ülkelerin para birimleri ile yapılacağı konusunda anlaştık” diye ekledi.Rus sıvılaştırılmış gazla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ama henüz fiyatta anlaşmaya varamadıklarını anlatan Şulgin, “Uzun vadeli kontratları görüştük ama henüz söz konusu olan sadece spot teslimatlardır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230612/rusyadan-ham-petrol-tasiyan-ilk-gemi-pakistana-ulasti-1072324371.html

rusya

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

petrol, rusya, pakistan, nikolay şulginov