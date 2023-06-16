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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230616/rusya-pakistana-petrolu-dost-ulkelerin-para-birimleri-karsiliginda-tedarikine-basladik-1072560594.html
Rusya: Pakistan’a petrolü dost ülkelerin para birimleri karşılığında tedarikine başladık
Rusya: Pakistan’a petrolü dost ülkelerin para birimleri karşılığında tedarikine başladık
Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rusya’nın Pakistan’a dost ülkelerin para birimleri karşılığında petrol sevkiyatına başladığını, fiyatın hiçbir indirim... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T21:47+0300
2023-06-16T21:47+0300
ekonomi
petrol
rusya
pakistan
nikolay şulginov
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Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, Pakistan’a petrol sevkiyatıyla ilgili soruya “Evet, Pakistan’a petrol sevkiyatı başladı. Özel indirim öngörülmüyor. Pakistan için fiyat, diğer tüketiciler için olduğu gibi belirleniyor” dedi.“Geçtiğimiz günlerde bir parti ulaştırıldı, teslimatlar devam edecek” diyen Şulginov, “Ödemenin dost ülkelerin para birimleri ile yapılacağı konusunda anlaştık” diye ekledi.Rus sıvılaştırılmış gazla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ama henüz fiyatta anlaşmaya varamadıklarını anlatan Şulgin, “Uzun vadeli kontratları görüştük ama henüz söz konusu olan sadece spot teslimatlardır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230612/rusyadan-ham-petrol-tasiyan-ilk-gemi-pakistana-ulasti-1072324371.html
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petrol, rusya, pakistan, nikolay şulginov
petrol, rusya, pakistan, nikolay şulginov

Rusya: Pakistan’a petrolü dost ülkelerin para birimleri karşılığında tedarikine başladık

21:47 16.06.2023
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
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Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, Rusya’nın Pakistan’a dost ülkelerin para birimleri karşılığında petrol sevkiyatına başladığını, fiyatın hiçbir indirim yapılmadan diğer alıcılarda olduğu gibi belirlendiğini söyledi.
Şulginov, basın mensuplarına açıklamasında, Pakistan’a petrol sevkiyatıyla ilgili soruya “Evet, Pakistan’a petrol sevkiyatı başladı. Özel indirim öngörülmüyor. Pakistan için fiyat, diğer tüketiciler için olduğu gibi belirleniyor” dedi.
“Geçtiğimiz günlerde bir parti ulaştırıldı, teslimatlar devam edecek” diyen Şulginov, “Ödemenin dost ülkelerin para birimleri ile yapılacağı konusunda anlaştık” diye ekledi.
Rus sıvılaştırılmış gazla ilgili görüşmelerin devam ettiğini ama henüz fiyatta anlaşmaya varamadıklarını anlatan Şulgin, “Uzun vadeli kontratları görüştük ama henüz söz konusu olan sadece spot teslimatlardır” ifadelerini kullandı.
Rusya- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
DÜNYA
Rusya'dan ham petrol taşıyan ilk gemi Pakistan'a ulaştı
12 Haziran , 12:20
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