https://sputniknews.com.tr/20230612/rusyadan-ham-petrol-tasiyan-ilk-gemi-pakistana-ulasti-1072324371.html
Rusya'dan ham petrol taşıyan ilk gemi Pakistan'a ulaştı
Rusya'dan ham petrol taşıyan ilk gemi Pakistan'a ulaştı
Pakistan'ın, Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi Karaçi'ye ulaştı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T12:20+0300
2023-06-12T12:20+0300
2023-06-12T12:20+0300
dünya
pakistan
ham petrol
karaçi
rusya
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Ulusal basındaki haberlere göre, Rusya'dan ithal edilen ve 45 bin ton ham petrolü taşıyan 183 metre uzunluğundaki ilk gemi, Karaçi limanına demirledi.Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'dan indirimli fiyattan alınan ham petrolün Karaçi'ye ulaştığını belirterek, petrol indiriminin yarın başlayacağını kaydetti.Şerif, ham petrolün ulaşmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, refah, ekonomik büyüme ve enerji güvenliğine adım adım yürüdüklerini vurguladı.Bu geminin Rusya'dan Pakistan'a ham petrol taşıyan ilk gemi olduğuna işaret eden Şerif, bunun Moskova ile İslamabad arasında yeni bir ilişkinin başlangıcı olduğunu bildirdi.Ödeme, Çin yuanı ile gerçekleşecekPakistan, Rusya’ya ödemeyi Çin Bankası aracılığıyla yuan ile yapacak.Pakistan, ham petrolün yüzde 70'ini ithal ediyor. İthal edilen ham petrol, rafine edilerek ülkenin ihtiyacına göre kullanışlı ürünlere dönüştürülüyor.İslamabad, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ithal ediyor.Petrol fiyatlarındaki küresel artışın ardından Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için girişimlere başlamıştı.Dünyanın en büyük ham petrol üreticileri arasında yer alan Rusya, Pakistan'a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.Başkent İslamabad'da 3 gün süren Pakistan-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu 8'inci Oturumu, 20 Ocak 2023'te tamamlanmıştı.Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, Pakistan'ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayacağını belirtmişti.
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pakistan, ham petrol, karaçi, rusya
pakistan, ham petrol, karaçi, rusya
Rusya'dan ham petrol taşıyan ilk gemi Pakistan'a ulaştı
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Pakistan'ın, Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi Karaçi'ye ulaştı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Rusya'dan ithal edilen ve 45 bin ton ham petrolü taşıyan 183 metre uzunluğundaki ilk gemi, Karaçi limanına demirledi.
Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'dan indirimli fiyattan alınan ham petrolün Karaçi'ye ulaştığını belirterek, petrol indiriminin yarın başlayacağını kaydetti.
Şerif, ham petrolün ulaşmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, refah, ekonomik büyüme ve enerji güvenliğine adım adım yürüdüklerini vurguladı.
Bu geminin Rusya'dan Pakistan'a ham petrol taşıyan ilk gemi olduğuna işaret eden Şerif, bunun Moskova ile İslamabad arasında yeni bir ilişkinin başlangıcı olduğunu bildirdi.
Ödeme, Çin yuanı ile gerçekleşecek
Pakistan, Rusya’ya ödemeyi Çin Bankası aracılığıyla yuan ile yapacak.
Pakistan, ham petrolün yüzde 70'ini ithal ediyor. İthal edilen ham petrol, rafine edilerek ülkenin ihtiyacına göre kullanışlı ürünlere dönüştürülüyor.
İslamabad, ham petrolü büyük oranda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ithal ediyor.
Petrol fiyatlarındaki küresel artışın ardından Pakistan, ham petrol ithal kaynaklarını çeşitlendirmek için girişimlere başlamıştı.
Dünyanın en büyük ham petrol üreticileri arasında yer alan Rusya, Pakistan'a indirimli fiyattan ham petrol temin etme teklifinde bulunmuştu.
Başkent İslamabad'da 3 gün süren Pakistan-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu 8'inci Oturumu, 20 Ocak 2023'te tamamlanmıştı.
Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, Pakistan'ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayacağını belirtmişti.