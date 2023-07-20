https://sputniknews.com.tr/20230720/rusya-turkiyeden-domates-ithalat-kotasini-artirdi-1073747594.html
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T11:16+0300
2023-07-20T11:16+0300
2023-07-20T11:16+0300
dünya
rusya
türkiye
domates
ihracat
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Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.
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rusya, türkiye, domates, ihracat
rusya, türkiye, domates, ihracat
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
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Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti.
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.