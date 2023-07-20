https://sputniknews.com.tr/20230720/pembe-yunus-gorenleri-kendine-hayran-birakti--1073745093.html

Pembe yunus, görenleri kendine hayran bıraktı

Pembe yunus, görenleri kendine hayran bıraktı

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında görülen pembe yunus, görenleri kendisine hayran bıraktı. 'Barbie' filminin gündemde olmasından ötürü bu isimle viral olan... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T11:11+0300

2023-07-20T11:11+0300

2023-07-20T11:22+0300

yaşam

barbie

yunus

abd

louisiana

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'Barbie' filminin vizyona girecek olması sebebiyle piyasaya sürülen pembe ürünlerin sayısı hızla artarken, ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında görülen pembe yunus videosu kısa sürede viral oldu. ABD basınının aktardığına göre pembe yunusun videosu, 20 yılı aşkın süredir balıkçılıkla uğraşan Thurman Gustin tarafından çekildi. Aktarılana göre Gustin, 12 Temmuz'da Meksika Körfezi yakınlarındaki Cameron Parish'te iki pembe yunus gördü ve o anları kaydettiği videoyu Facebook hesabında paylaştı. CBS News'e konuşan Gustin, bölgede yunus görmeye alışık olmasına rağmen bu özel karşılaşmanın kendisini şaşırttığını söyledi.Güney Amerika'da tatlı su havzalarında yaşayan ve 'pembe nehir yunusu' olarak bilinen tür oldukça nadir görülüyor. Öte yandan, Türkiye'de 21 Temmuz'da vizyona girecek olan 'Barbie' filmi, dünya genelinde bir 'pembe çılgınlığı' yarattı. Birçok firma, bilindik ürünlerinin pembe versiyonlarını ve promosyonlarını piyasaya sürmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230707/arastirma-anne-yunuslar-yavrulariyla-konusurken-bebek-dili-kullaniyor-1073263734.html

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