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https://sputniknews.com.tr/20230707/arastirma-anne-yunuslar-yavrulariyla-konusurken-bebek-dili-kullaniyor-1073263734.html
Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken 'bebek dili' kullanıyor
Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken 'bebek dili' kullanıyor
İskoçya, Danimarka ve ABD'den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada şişe burunlu yunus türüne mensup dişilerin yavrularıyla iletişim kurarken... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T02:40+0300
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yaşam
araştırma
bebek
dil
dil
iskoçya
abd
danimarka
yunus
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Araştırmada, ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota Koyu'nda bulunan 19 yunusun yavrularına seslenirken farklı tonlarda çıkardıkları ıslıkları içeren kayıtlar incelendi.Yetişkin yunusların kendilerini diğer yunuslara tanıtırken "ayırt edici ıslık" kullandıkları belirlenen araştırmada, anne yunusların ise ıslıklarının tonunu değiştirerek yavrularına "bebek diliyle" seslendikleri tespit edildi.Öte yandan anne yunusların "bebek dilini", yavrularına "yetişkin dilini" öğretmek için kullanıp kullanmadıkları henüz bilinmiyor.Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlandı.
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araştırma, bebek, dil, dil, iskoçya, abd, danimarka, yunus
araştırma, bebek, dil, dil, iskoçya, abd, danimarka, yunus

Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken 'bebek dili' kullanıyor

02:40 07.07.2023
© Fotoğraf : JORGE CERVERA HAUSER Sualtı fotoğrafları
Sualtı fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Fotoğraf : JORGE CERVERA HAUSER
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İskoçya, Danimarka ve ABD'den bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmada şişe burunlu yunus türüne mensup dişilerin yavrularıyla iletişim kurarken ıslıklarının tonunu ve aralığını artırarak "bebek dilinden" yararlandıkları tespit edildi.
Araştırmada, ABD'nin Florida eyaletindeki Sarasota Koyu'nda bulunan 19 yunusun yavrularına seslenirken farklı tonlarda çıkardıkları ıslıkları içeren kayıtlar incelendi.
Yetişkin yunusların kendilerini diğer yunuslara tanıtırken "ayırt edici ıslık" kullandıkları belirlenen araştırmada, anne yunusların ise ıslıklarının tonunu değiştirerek yavrularına "bebek diliyle" seslendikleri tespit edildi.
Öte yandan anne yunusların "bebek dilini", yavrularına "yetişkin dilini" öğretmek için kullanıp kullanmadıkları henüz bilinmiyor.
Araştırma, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" adlı dergide yayımlandı.
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