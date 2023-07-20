https://sputniknews.com.tr/20230720/kadinlara-cinsel-saldiri-videosundan-sonra-modi-manipur-catismalari-hakkinda-25-ay-sonra-konustu-1073764607.html

Kadınlara cinsel saldırı videosundan sonra: Modi 2.5 aydır süren çatışmalar hakkında nihayet konuştu

Kadınlara cinsel saldırı videosundan sonra: Modi 2.5 aydır süren çatışmalar hakkında nihayet konuştu

Hindistan'ın Myanmar sınırındaki Manipur eyaletinde 2.5 aydır devam eden etnik çatışmalar iç savaş boyutuna vardı. Başbakan Narendra Modi olayların başında... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T17:15+0300

2023-07-20T17:15+0300

2023-07-20T17:44+0300

dünya

narendra modi

hindistan

etnik çatışma

hindu

hristiyan

halk

kabile

myanmar

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Hindistan muhalefeti video nedeniyle parlamentoyu acil oturuma çağırırken, sicilinde Müslüman katliamları bulunan Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partili Başbakan Narendra Modi, 130'dan fazla can alan, 60 binden fazla kişiyi evinden eden Manipur çatışmalarıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Modi, parlamentonun önünde gazetecilere şöyle konuştu:Başbakan Modi "Millete temin ederim ki, hukuk tüm gücüyle seyrini izleyecektir" derken, eyalet yönetimine kadınların korunması çağrısı yaptı.Toplu tecavüz ve cinayetPolis, Kuki-Zo kabilesine mensup mağdur kadınlarla ilgili toplu tecavüz davası açtığını, bir erkeği gözaltına aldığını, diğerlerinin de yakında yakalanacağını, kadınların 2 erkek akrabasının öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması açtığını söyledi. Erkek çetesinin iki kadını çırılçıplak soyup cinsel organlarını avuçlayarak zorla yoldan tarlaya yürüttüğünü gösteren videonun, 4 Mayıs'ta -çatışmaların başlamasının ertesi günü- Kangpokpi bölgesindeki B. Phainom köyünde çekildiği, iki kadının Meitei halkından örgütlerin Kuki halkının evlerini yakmasından kaçan bir aileden olduğu, saldırganların ailenin 2 erkeğini döverek öldürdüğü, Modi hükümetinin Manipur eyaletinde interneti engellemesi nedeniyle videonun 2.5 ay gecikmeli sosyal medyaya düştüğü belirtildi. Hükümet, sosyal medya platformlarından dünden beri Hindistan'da infial yaratan videonun kaldırılmasını talep etti.'Polis ordaydı, ama bize yardım etmedi'The Wire haber sitesi, videodaki iki mağdur Kuki kadınıyla görüştüğünü, kadınların 'o sırada polisin olay yerinde olduğunu, ama kendilerine yardım etmediğini' söylediğini aktardı.Hindu-Hristiyan iki halkın karşıya gelmesine göz yumulduManipur eyaletinin baskın halkı Meiteiler, Hindu dinine mensup ve Hindu milliyetçisi iktidar partisi BJP ile yakın ilişkiler içinde. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bütün eyaletlere yayılmış bulunan Kuki halkı, Hristiyan dinine mensup. Hinduların pozitif ayrımcılık talebinden etnik bölünmüşlüğeAralarındaki pozitif ayrımcılık tartışması, etnik şiddete dönüştü. Hindu Meitelerin Kukiler ve diğer kabile gruplarının yaşadığı tepelerde arazi satın alma, kamu istihdamı ve üniversiteye kabulde kota sahibi olmalarına izin verecek özel statü taleplerini, Hristiyan Kukiler protestoyla karşıladı. Ordunun Manipur'daki varlığına rağmen, çatışan tarafların silahlı milisler oluşturmasıyla Hindistan'ın Myanmar sınırındaki dağlara sıkışmış 3.7 milyon nüfuslu eyalet, iki etnik bölgeye bölünmüş durumda.

hindistan

myanmar

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narendra modi, hindistan, etnik çatışma, hindu, hristiyan, halk, kabile, myanmar