Kadınlara cinsel saldırı videosundan sonra: Modi 2.5 aydır süren çatışmalar hakkında nihayet konuştu
17:15 20.07.2023 (güncellendi: 17:44 20.07.2023)
© AP Photo / Manish SwarupHindistan'da şiddet olayları
© AP Photo / Manish Swarup
Hindistan'ın Myanmar sınırındaki Manipur eyaletinde 2.5 aydır devam eden etnik çatışmalar iç savaş boyutuna vardı. Başbakan Narendra Modi olayların başında kalabalık bir erkek topluluğunun iki genç kadını çırılçıplak soyup zorla tarlaya yürütmesi ve cinsel saldırıda bulunmasının videosunun ortaya çıkması üzerine nihayet sessizliğini bozdu.
Hindistan muhalefeti video nedeniyle parlamentoyu acil oturuma çağırırken, sicilinde Müslüman katliamları bulunan Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partili Başbakan Narendra Modi, 130'dan fazla can alan, 60 binden fazla kişiyi evinden eden Manipur çatışmalarıyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Modi, parlamentonun önünde gazetecilere şöyle konuştu:
"Suçlular affedilmeyecek. Manipur'un kızlarının başına gelenler asla affedilemez."
"Manipur olayı herhangi bir uygar toplum için utanç vericidir. Bütün milleti utandırdı."
"Kalbim acı ve öfkeyle doldu."
Başbakan Modi "Millete temin ederim ki, hukuk tüm gücüyle seyrini izleyecektir" derken, eyalet yönetimine kadınların korunması çağrısı yaptı.
NEW - Modi says India ‘shamed’ after video shows mob parading women naked in Manipurhttps://t.co/7bu1OKqCYO— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2023
Toplu tecavüz ve cinayet
Polis, Kuki-Zo kabilesine mensup mağdur kadınlarla ilgili toplu tecavüz davası açtığını, bir erkeği gözaltına aldığını, diğerlerinin de yakında yakalanacağını, kadınların 2 erkek akrabasının öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması açtığını söyledi.
Erkek çetesinin iki kadını çırılçıplak soyup cinsel organlarını avuçlayarak zorla yoldan tarlaya yürüttüğünü gösteren videonun, 4 Mayıs'ta -çatışmaların başlamasının ertesi günü- Kangpokpi bölgesindeki B. Phainom köyünde çekildiği, iki kadının Meitei halkından örgütlerin Kuki halkının evlerini yakmasından kaçan bir aileden olduğu, saldırganların ailenin 2 erkeğini döverek öldürdüğü, Modi hükümetinin Manipur eyaletinde interneti engellemesi nedeniyle videonun 2.5 ay gecikmeli sosyal medyaya düştüğü belirtildi.
Prime Minister Modi has broken his public silence over deadly ethnic clashes in India after a video went viral showing two women being assaulted, saying “The guilty will not be spared. What has happened to the daughters of Manipur can never be forgiven." https://t.co/XtXkMvA90n— The Associated Press (@AP) July 20, 2023
Hükümet, sosyal medya platformlarından dünden beri Hindistan'da infial yaratan videonun kaldırılmasını talep etti.
'Polis ordaydı, ama bize yardım etmedi'
The Wire haber sitesi, videodaki iki mağdur Kuki kadınıyla görüştüğünü, kadınların 'o sırada polisin olay yerinde olduğunu, ama kendilerine yardım etmediğini' söylediğini aktardı.
Hindu-Hristiyan iki halkın karşıya gelmesine göz yumuldu
Manipur eyaletinin baskın halkı Meiteiler, Hindu dinine mensup ve Hindu milliyetçisi iktidar partisi BJP ile yakın ilişkiler içinde. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bütün eyaletlere yayılmış bulunan Kuki halkı, Hristiyan dinine mensup.
India outrage after two women paraded naked in violence-hit state of Manipur https://t.co/nHVdARU9mE— BBC News (World) (@BBCWorld) July 20, 2023
Hinduların pozitif ayrımcılık talebinden etnik bölünmüşlüğe
Aralarındaki pozitif ayrımcılık tartışması, etnik şiddete dönüştü. Hindu Meitelerin Kukiler ve diğer kabile gruplarının yaşadığı tepelerde arazi satın alma, kamu istihdamı ve üniversiteye kabulde kota sahibi olmalarına izin verecek özel statü taleplerini, Hristiyan Kukiler protestoyla karşıladı. Ordunun Manipur'daki varlığına rağmen, çatışan tarafların silahlı milisler oluşturmasıyla Hindistan'ın Myanmar sınırındaki dağlara sıkışmış 3.7 milyon nüfuslu eyalet, iki etnik bölgeye bölünmüş durumda.