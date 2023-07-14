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https://sputniknews.com.tr/20230714/bastille-gununun-onur-konugu-hindistan-lideri-fransadan-savas-ucagi-ve-denizalti-satin-alacak-1073544365.html
Bastille Günü'nün onur konuğu Hindistan lideri, Fransa'dan savaş uçağı ve denizaltı satın alacak
Bastille Günü'nün onur konuğu Hindistan lideri, Fransa'dan savaş uçağı ve denizaltı satın alacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda kırmız halı serip kucaklayarak karşıladığı ve Légion d'honneur taktığı Hindistan Başbakanı Modi'yi bugünkü... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T17:37+0300
2023-07-14T18:16+0300
dünya
hindistan
fransa
bastille günü
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dassault aviation
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Kolektif Batı'nın Rusya'ya dair baskısına direnen ülkelerden Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, 22 Haziran'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından devlet akşam yemeğinde ağırlanmasının ardından Fransa'nın en önemli ulusal bayramı Bastille Günü'nün onur konuğu oldu.Dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda kırmız halı serip kucaklayarak karşıladığı ve Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanını (Légion d'honneur) taktığı Modi, bunu 'Hindistan'ın 1.4 milyar sakini adına bir onur' olarak kabul etti. Macron da 'Fransa ile Hindistan arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklığa' vurgu yaparak 'iki ülkeyi birleştiren mükemmel dostluk ve güven ilişkilerinde Modi'nin rolünü selamladı'.Ardından Hindistan lideri, Fransız polisinin sürücü koltuğundaki Cezayir asıllı 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin tetiklediği isyanın yatışmasından 2 hafta sonra havai fişek satışlarının yasaklandığı ve ülke çapında 45 bin polisin konuşlandırıldığı ortamda bugünkü Bastille Günü törenlerine katıldı.1789'da Fransız Devrimi'nin başlangıcında Bastille hapishanesinin basılmasının onurlandırıldığı bayram için bu sabah Paris'teki Champs Elysees'de tankların, uçakların ve askerlerin geleneksel geçit törenini, Modi, Fransa liderleriyle birlikte izledi.Hindistan'ın askerleri ve Fransa'dan satın aldığı uçaklar da katıldıTörende Hindistan'ın daha önce Fransa'dan satın aldığı 36 Rafale savaş uçağından 3'ü Zafer Takı üstünde uçarken, Hindistan askerleri de yürüdü. Bu kadar 'iltifatı' karşılıksız bırakmayan Hindistan'ın Savunma Bakanlığı'ndan Fransız yapımı 26 Rafale savaş uçağı ve 3 Scorpene sınıfı denizaltı daha satın alınacağına doğrulama geldi. 9.75 milyar euro değerinde olması beklenen anlaşmayla ilgili Amerikan haber sitesi Politico, "Hindistan'la siyasi ve ticari bağlarını yoğunlaştıran Fransa'nın Asya'daki güç merkezini en büyük silah tedarikçisi Rusya'dan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada geldi" değerlendirmesini yaptı.40 yıldır Fransız savaş uçaklarına güvenen Hindistan, 1980'lerde 2 Mirage jeti filosu, 2015'te 36 Rafale satın almanın yanısıra 2005'te 2.29 milyar dolar değerinde 6 Scorpene sınıfı dizel denizaltı satın alma anlaşması imzalamıştı.ABD ile müttefikleri, Ukrayna krizindeki görüş ayrılıkları ve Hindistan'daki insan haklarına ilişkin endişelere rağmen, Çin'e karşı askeri ve ekonomik denge unsuru olarak Hindistan'ın Hindu milliyetçisi hükümetine kur yapıyor.Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı, askeri liderlere hitabında, Hindistan'ı "Geleceğimiz için belirleyici role sahip olacak dünya tarihinin bir devi, stratejik partner ve dost" olarak tasvir etti. Genelde polise saldırmak için kullanıldığından vatandaşa satışı yasaklanan havai fişeklerle Bastille Günü kutlaması bu akşam Paris'te yapılacak.Birlikte Louvre Müzesi'nde 200 kişilik bir şölene katılacak ve havai fişek gösterisini izleyecek Macron ile Modi, ortak basın toplantısı da düzenleyecek.Ulaşım, enerji, uzay sektörlerinde anlaşmalar gündemdeGelecek 25 yılın ikili işbirliği için yol haritası sunumuna hazırlanılırken, bir Fransız diplomata göre iki ülke ulaşım, enerji ve uzay sektörlerinde yeni işbirliği ve yatırım projeleri de açıklayacak. Fransa'nın enerji devi EDF, 6 nükleer reaktör satmak için yıllardır Hindistan'la pazarlık yapıyor. Fransız demiryolu devi Alstom da Hindistan'ın toplu taşıma ağlarına defalarca tren tedarik etti.AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu ise Modi'ye Hindu milliyetçisi gündeminin yurtiçinde ve yurtdışında eleştiri topladığını hatırlattı. AP, dün aldığı kararda, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde çoğunluğu Hindu olan Meitei ile çoğunluğu Hristiyan olan Kuki kabilesi arasındaki çatışmalarda en az 120 kişinin öldüğü, 50 bin kişinin yerinden edildiği ve 1700'den fazla evin yıkıldığına dikkat çekti. Modi hükümetini şiddetin sona ermesini sağlama ve azınlıkları korumaya çağıran kararda, Modi'nin partisi BJP'nin elindeki eyalet hükümetinin 'milliyetçi söylemi' eleştirildi. BJP ise AP'yi 'sömürgeci zihniyet gütmekle' suçladı.2014'te iktidara geldiğinden beri Müslüman karşıtı politikalar uygulayıp - vatandaşlık yasası ve Keşmir'in özel statüsünün 2019'da kaldırılması dahil- Müslüman karşıtı yasalar çıkarmakla eleştirilen Modi, dün akşam Fransa'da yaşayan Hindistanlılarla buluşmasında "Hindistan demokrasinin anası ve çeşitlilik modelidir. Bu, bizim büyük gücümüzdür" vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230714/roket-firlatildi-hindistan-aya-inis-yapan-4-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1073539181.html
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hindistan, fransa, bastille günü, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dassault aviation, rafale, rafale savaş uçakları, denizaltı
hindistan, fransa, bastille günü, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dassault aviation, rafale, rafale savaş uçakları, denizaltı

Bastille Günü'nün onur konuğu Hindistan lideri, Fransa'dan savaş uçağı ve denizaltı satın alacak

17:37 14.07.2023 (güncellendi: 18:16 14.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Emmanuel Macron@EmmanuelMacronFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kucaklayarak karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kucaklayarak karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© Fotoğraf : Twitter/Emmanuel Macron@EmmanuelMacron
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda kırmız halı serip kucaklayarak karşıladığı ve Légion d'honneur taktığı Hindistan Başbakanı Modi'yi bugünkü Bastille Günü törenlerinin onur konuğu yaptı. Hindistan, Fransa'dan 26 Rafale savaş uçağı ve 3 Scorpene sınıfı denizaltı daha satın alacağını açıkladı.
Kolektif Batı'nın Rusya'ya dair baskısına direnen ülkelerden Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, 22 Haziran'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından devlet akşam yemeğinde ağırlanmasının ardından Fransa'nın en önemli ulusal bayramı Bastille Günü'nün onur konuğu oldu.
Dün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda kırmız halı serip kucaklayarak karşıladığı ve Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanını (Légion d'honneur) taktığı Modi, bunu 'Hindistan'ın 1.4 milyar sakini adına bir onur' olarak kabul etti.
Macron da 'Fransa ile Hindistan arasındaki 25 yıllık stratejik ortaklığa' vurgu yaparak 'iki ülkeyi birleştiren mükemmel dostluk ve güven ilişkilerinde Modi'nin rolünü selamladı'.
Ardından Hindistan lideri, Fransız polisinin sürücü koltuğundaki Cezayir asıllı 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin tetiklediği isyanın yatışmasından 2 hafta sonra havai fişek satışlarının yasaklandığı ve ülke çapında 45 bin polisin konuşlandırıldığı ortamda bugünkü Bastille Günü törenlerine katıldı.
1789'da Fransız Devrimi'nin başlangıcında Bastille hapishanesinin basılmasının onurlandırıldığı bayram için bu sabah Paris'teki Champs Elysees'de tankların, uçakların ve askerlerin geleneksel geçit törenini, Modi, Fransa liderleriyle birlikte izledi.

Hindistan'ın askerleri ve Fransa'dan satın aldığı uçaklar da katıldı

Törende Hindistan'ın daha önce Fransa'dan satın aldığı 36 Rafale savaş uçağından 3'ü Zafer Takı üstünde uçarken, Hindistan askerleri de yürüdü.
Bu kadar 'iltifatı' karşılıksız bırakmayan Hindistan'ın Savunma Bakanlığı'ndan Fransız yapımı 26 Rafale savaş uçağı ve 3 Scorpene sınıfı denizaltı daha satın alınacağına doğrulama geldi.
9.75 milyar euro değerinde olması beklenen anlaşmayla ilgili Amerikan haber sitesi Politico, "Hindistan'la siyasi ve ticari bağlarını yoğunlaştıran Fransa'nın Asya'daki güç merkezini en büyük silah tedarikçisi Rusya'dan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada geldi" değerlendirmesini yaptı.
40 yıldır Fransız savaş uçaklarına güvenen Hindistan, 1980'lerde 2 Mirage jeti filosu, 2015'te 36 Rafale satın almanın yanısıra 2005'te 2.29 milyar dolar değerinde 6 Scorpene sınıfı dizel denizaltı satın alma anlaşması imzalamıştı.
ABD ile müttefikleri, Ukrayna krizindeki görüş ayrılıkları ve Hindistan'daki insan haklarına ilişkin endişelere rağmen, Çin'e karşı askeri ve ekonomik denge unsuru olarak Hindistan'ın Hindu milliyetçisi hükümetine kur yapıyor.
Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı, askeri liderlere hitabında, Hindistan'ı "Geleceğimiz için belirleyici role sahip olacak dünya tarihinin bir devi, stratejik partner ve dost" olarak tasvir etti.
Genelde polise saldırmak için kullanıldığından vatandaşa satışı yasaklanan havai fişeklerle Bastille Günü kutlaması bu akşam Paris'te yapılacak.
Birlikte Louvre Müzesi'nde 200 kişilik bir şölene katılacak ve havai fişek gösterisini izleyecek Macron ile Modi, ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Ulaşım, enerji, uzay sektörlerinde anlaşmalar gündemde

Gelecek 25 yılın ikili işbirliği için yol haritası sunumuna hazırlanılırken, bir Fransız diplomata göre iki ülke ulaşım, enerji ve uzay sektörlerinde yeni işbirliği ve yatırım projeleri de açıklayacak. Fransa'nın enerji devi EDF, 6 nükleer reaktör satmak için yıllardır Hindistan'la pazarlık yapıyor. Fransız demiryolu devi Alstom da Hindistan'ın toplu taşıma ağlarına defalarca tren tedarik etti.
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AB'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu ise Modi'ye Hindu milliyetçisi gündeminin yurtiçinde ve yurtdışında eleştiri topladığını hatırlattı. AP, dün aldığı kararda, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde çoğunluğu Hindu olan Meitei ile çoğunluğu Hristiyan olan Kuki kabilesi arasındaki çatışmalarda en az 120 kişinin öldüğü, 50 bin kişinin yerinden edildiği ve 1700'den fazla evin yıkıldığına dikkat çekti. Modi hükümetini şiddetin sona ermesini sağlama ve azınlıkları korumaya çağıran kararda, Modi'nin partisi BJP'nin elindeki eyalet hükümetinin 'milliyetçi söylemi' eleştirildi. BJP ise AP'yi 'sömürgeci zihniyet gütmekle' suçladı.
2014'te iktidara geldiğinden beri Müslüman karşıtı politikalar uygulayıp - vatandaşlık yasası ve Keşmir'in özel statüsünün 2019'da kaldırılması dahil- Müslüman karşıtı yasalar çıkarmakla eleştirilen Modi, dün akşam Fransa'da yaşayan Hindistanlılarla buluşmasında "Hindistan demokrasinin anası ve çeşitlilik modelidir. Bu, bizim büyük gücümüzdür" vurgusunu yaptı.
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