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https://sputniknews.com.tr/20230720/israilde-yuzlerce-yedek-asker-orduda-hizmeti-biraktiklarini-aciklayan-dilekceyi-imzaladi-1073737297.html
İsrail'de yüzlerce yedek asker, orduda hizmeti bıraktıklarını açıklayan dilekçeyi imzaladı
İsrail'de yüzlerce yedek asker, orduda hizmeti bıraktıklarını açıklayan dilekçeyi imzaladı
İsrail'de yüzlerce yedek asker, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza attı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T00:24+0300
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dünya
israil
asker
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İsrail ordusunda görev yapan yedek askerler, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının karşısında yer alan Tel Aviv Sanat Müzesi önünde toplandı.Buradaki gösteriye katılanlar, 'Demokrasi olmadan halkın ordusu yok', 'Birliğin subayı artık demokrasi ordusunda 've 'İsrail hükümeti İsrail devletine karşı' yazılı pankartlar taşıdı.Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu 'Silah Arkadaşları' grubunun düzenlediği organizasyon kapsamında yedek askerler görevi bıraktıklarını belirten dilekçeleri imzaladı.Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: "İsrail'in demokratik yapısı, ordu prensiplerine hizmet etmeyen, güçler ayrılığı ilkesini hiçe sayan ve mahkemelerinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya çalışan, savaşçıları uluslararası mahkemelere maruz bırakacak bir hükümete hizmet etmeyi reddediyoruz. Gönüllü askerlik hizmetini bırakıyoruz."Askerler hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması halinde ordu hizmetine geri döneceklerini dilekçede belirtti.Yedek askerler, dilekçelerini imzaladıktan sonra bunları oy sandığına benzeyen bir kutunun içine attı.Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ordudaki parçalanmayı görerek' hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapıldı.İsrail medyasına göre, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, hava trafiği kontrolörleri, elit komandolar, sağlıkçıların da yer aldığı 4 binden fazla yedek asker, hükümetin yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda gönüllü hizmeti bırakacağını açıklamıştı.Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yedek askerlerin gönüllü hizmeti bırakmasının ordunun 'teyakkuzuna zarar verdiğini' açıklamıştı.İsrail ordusu, göreve çağırıldıklarında bunu reddeden yedek askerlerin disipline sevk edileceğini veya görevden uzaklaştırılacaklarını ancak görevi bırakma tehdidinde bulunan askerlerle ilgili işlem yapılmayacağını bildirmişti.Ülkede kadın ve erkekler için 3 yıl süreyle zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına bağlı her yıl düzenli olarak ordu talimine çağırılıyor.Ancak savaş pilotları ve diğer elit birliklerin yıl içinde daha sık eğitime ve operasyonlara katıldığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/israilde-hukumet-yuksek-mahkemenin-yetkilerini-kisitlayan-yasa-tasarisina-hiz-verdi-1073732637.html
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israil, asker, yargı reformu
israil, asker, yargı reformu

İsrail'de yüzlerce yedek asker, orduda hizmeti bıraktıklarını açıklayan dilekçeyi imzaladı

00:24 20.07.2023
© AAEllerinde İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı.
Ellerinde İsrail bayraklarıyla sık sık 'demokrasi' sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren dövizler taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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İsrail'de yüzlerce yedek asker, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemesine karşı ordu görevini bıraktıklarını belirten dilekçeye imza attı.
İsrail ordusunda görev yapan yedek askerler, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının karşısında yer alan Tel Aviv Sanat Müzesi önünde toplandı.
Buradaki gösteriye katılanlar, 'Demokrasi olmadan halkın ordusu yok', 'Birliğin subayı artık demokrasi ordusunda 've 'İsrail hükümeti İsrail devletine karşı' yazılı pankartlar taşıdı.
Benyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan yedek askerlerin kurduğu 'Silah Arkadaşları' grubunun düzenlediği organizasyon kapsamında yedek askerler görevi bıraktıklarını belirten dilekçeleri imzaladı.
Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: "İsrail'in demokratik yapısı, ordu prensiplerine hizmet etmeyen, güçler ayrılığı ilkesini hiçe sayan ve mahkemelerinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya çalışan, savaşçıları uluslararası mahkemelere maruz bırakacak bir hükümete hizmet etmeyi reddediyoruz. Gönüllü askerlik hizmetini bırakıyoruz."
Askerler hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini durdurması halinde ordu hizmetine geri döneceklerini dilekçede belirtti.
Yedek askerler, dilekçelerini imzaladıktan sonra bunları oy sandığına benzeyen bir kutunun içine attı.
Gösteri esnasında yapılan konuşmalarda, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ordudaki parçalanmayı görerek' hükümetin yargı düzenlemesini durdurma çağrısı yapıldı.
İsrail medyasına göre, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, hava trafiği kontrolörleri, elit komandolar, sağlıkçıların da yer aldığı 4 binden fazla yedek asker, hükümetin yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda gönüllü hizmeti bırakacağını açıklamıştı.
Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yedek askerlerin gönüllü hizmeti bırakmasının ordunun 'teyakkuzuna zarar verdiğini' açıklamıştı.
İsrail ordusu, göreve çağırıldıklarında bunu reddeden yedek askerlerin disipline sevk edileceğini veya görevden uzaklaştırılacaklarını ancak görevi bırakma tehdidinde bulunan askerlerle ilgili işlem yapılmayacağını bildirmişti.
Ülkede kadın ve erkekler için 3 yıl süreyle zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler, gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına bağlı her yıl düzenli olarak ordu talimine çağırılıyor.
Ancak savaş pilotları ve diğer elit birliklerin yıl içinde daha sık eğitime ve operasyonlara katıldığı belirtiliyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar devam ediyor. Tel Aviv’de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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