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https://sputniknews.com.tr/20230719/israilde-hukumet-yuksek-mahkemenin-yetkilerini-kisitlayan-yasa-tasarisina-hiz-verdi-1073732637.html
İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi
İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi
İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını, 24 Temmuz’da ikinci oylama için meclise... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T22:11+0300
2023-07-19T22:11+0300
dünya
yargı reformu
israil
benyamin netanyahu
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Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anayasa, Yargı ve Kanun Komisyonu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını kabul etti.Meclis komisyonunun, yasa tasarısına muhalefetin yaptığı itirazları reddettiği belirtildi.Normalde pazar günleri toplanmayan Meclis Genel Kurulu'nda, Anayasa Komisyonu Başkanı Simcha Rothman tarafından sunulacak tasarıya ilişkin muhalefetin itirazlarının pazartesi öğlene kadar değerlendirildikten sonra oylamaya geçileceği bildirildi.Meclis Genel Kurulu'nda, 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısının, Meclis ay sonunda tatile girmeden onaylanması planlanıyor.Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları 'kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu' gibi gerekçelerle 'mantık dışı olduğunu' belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısı, kamuoyunda 'akla yatkınlık' yasa tasarısı biçiminde tartışılıyor.İktidar, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak 'akla yatkınlık' diye isimlendirilen yasa tasarısını mecliste birinci oylamada 10 Temmuz'da kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için mecliste yapılacak üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.Ertelenen yargı düzenlemesiİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde sivil protesto gösterileri ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, elit komando birliklerinin yer aldığı yüzlerce yedek asker de Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda görevlerini sürdürmeyeceklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/israilde-netanyahu-karsiti-protesto-hareketi-sivil-itaatsizlik-eylemlerine-basladi-1073648511.html
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yargı reformu, israil, benyamin netanyahu
yargı reformu, israil, benyamin netanyahu

İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi

22:11 19.07.2023
© AAİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar devam ediyor. Tel Aviv’de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıdı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmasına rağmen protestolar devam ediyor. Tel Aviv’de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını, 24 Temmuz’da ikinci oylama için meclise götürecek.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anayasa, Yargı ve Kanun Komisyonu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını kabul etti.
Meclis komisyonunun, yasa tasarısına muhalefetin yaptığı itirazları reddettiği belirtildi.
Normalde pazar günleri toplanmayan Meclis Genel Kurulu'nda, Anayasa Komisyonu Başkanı Simcha Rothman tarafından sunulacak tasarıya ilişkin muhalefetin itirazlarının pazartesi öğlene kadar değerlendirildikten sonra oylamaya geçileceği bildirildi.
Meclis Genel Kurulu'nda, 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısının, Meclis ay sonunda tatile girmeden onaylanması planlanıyor.
Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları 'kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu' gibi gerekçelerle 'mantık dışı olduğunu' belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısı, kamuoyunda 'akla yatkınlık' yasa tasarısı biçiminde tartışılıyor.
İktidar, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak 'akla yatkınlık' diye isimlendirilen yasa tasarısını mecliste birinci oylamada 10 Temmuz'da kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için mecliste yapılacak üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu', Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.
Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde sivil protesto gösterileri ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.
İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.
İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, elit komando birliklerinin yer aldığı yüzlerce yedek asker de Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda görevlerini sürdürmeyeceklerini açıklamıştı.
İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto hareketi sivil itaatsizlik eylemlerine başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
DÜNYA
İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto hareketi sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
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