İspanya'da aşırı sıcaklardan 1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Faiz kararı ve CHP kulisleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
TCMB'den miktarsal sıkılaşma mesajı
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230720/ispanyada-asiri-sicaklardan-1-kisi-hayatini-kaybetti-1073774654.html
İspanya'da aşırı sıcaklardan 1 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da aşırı sıcaklardan 1 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da hafta başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı bir kişinin öldüğü bildirildi. Deniz kıyılarında su sıcaklığı ortalama 24,6 derece ile... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T19:20+0300
2023-07-20T19:20+0300
dünya
murcia
fas
deniz suyu
deniz suyu çekilmesi
avrupa
ispanya
sağlık bakanlığı
ispanya sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073773912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a372f59abb019ec52a9851e6d90b3c7.jpg
İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia özerk yönetim hükümeti Sağlık Bakanlığı, bölgede 40 derecenin üzerinde olan sıcak havanın 42 yaşındaki bir Fas vatandaşının ölümüne neden olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Murcia'nın La Majada ilçesinde 18 Temmuz'da öğleden sonra sokakta baygınlık geçiren kişinin, Cartagena kentinde hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.Fas vatandaşı olduğu tespit edilen 42 yaşındaki erkeğin, İspanya'da bu yaz sıcakların neden olduğu ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.İspanya'da bu yaz yaşanan 3. aşırı sıcak hava dalgasında en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarında rekor kırılmıştı.Ülkenin doğusundaki Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da tespit edilen 45.4 santigrat derece şimdiye kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.Ayrıca Balear Adaları ve Valensiya bölgelerinde 18-19 Temmuz tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 28 derecenin altına inmemesi ve Malaga'da bu sabah saat 07.00'de sıcaklığın 34 derece olarak tespit edilmesi de rekor veriler olarak kayıtlara geçti. Deniz suyu sıcaklığında da rekor kırıldıDiğer yandan bunaltıcı sıcaklar sadece karada hissedilmezken, İspanya'yı çevreleyen denizlerin kıyılarında da rekor sıcaklık değerleri kaydedildi.İspanya Meteoroloji Enstitütüsü (AEMET), deniz kıyılarında su sıcaklığı ortalamasının 24,6 dereceye çıkarak son 83 yılın rekorunu kırdığını, Balear Adaları ve çevresinde 28 dereceye kadar çıktığını duyurdu.Deniz suyu sıcaklıklarının normalin 3-4 derece üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/son-95-yilin-en-sicak-gunu-ispanyada-termometreler-454-dereceyi-gosterdi-1073724074.html
murcia
fas
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073773912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de825a6f1ef76591814b5a19b1bd5bfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murcia, fas, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi, avrupa, ispanya, sağlık bakanlığı, ispanya sağlık bakanlığı
murcia, fas, deniz suyu, deniz suyu çekilmesi, avrupa, ispanya, sağlık bakanlığı, ispanya sağlık bakanlığı

İspanya'da aşırı sıcaklardan 1 kişi hayatını kaybetti

19:20 20.07.2023
© İHA / MASSIMO PERCOSSIİspanya - sıcaklık - sıcak hava
İspanya - sıcaklık - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA / MASSIMO PERCOSSI
Abone olTelegram
İspanya'da hafta başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklardan dolayı bir kişinin öldüğü bildirildi. Deniz kıyılarında su sıcaklığı ortalama 24,6 derece ile son 83 yılın rekor seviyesine ulaştı.
İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia özerk yönetim hükümeti Sağlık Bakanlığı, bölgede 40 derecenin üzerinde olan sıcak havanın 42 yaşındaki bir Fas vatandaşının ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Murcia'nın La Majada ilçesinde 18 Temmuz'da öğleden sonra sokakta baygınlık geçiren kişinin, Cartagena kentinde hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Fas vatandaşı olduğu tespit edilen 42 yaşındaki erkeğin, İspanya'da bu yaz sıcakların neden olduğu ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.
İspanya'da bu yaz yaşanan 3. aşırı sıcak hava dalgasında en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarında rekor kırılmıştı.
Ülkenin doğusundaki Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da tespit edilen 45.4 santigrat derece şimdiye kadarki en sıcak gün olarak kayıtlara geçmişti.
Ayrıca Balear Adaları ve Valensiya bölgelerinde 18-19 Temmuz tarihleri arasında en düşük hava sıcaklığının 28 derecenin altına inmemesi ve Malaga'da bu sabah saat 07.00'de sıcaklığın 34 derece olarak tespit edilmesi de rekor veriler olarak kayıtlara geçti.

Deniz suyu sıcaklığında da rekor kırıldı

Diğer yandan bunaltıcı sıcaklar sadece karada hissedilmezken, İspanya'yı çevreleyen denizlerin kıyılarında da rekor sıcaklık değerleri kaydedildi.
İspanya Meteoroloji Enstitütüsü (AEMET), deniz kıyılarında su sıcaklığı ortalamasının 24,6 dereceye çıkarak son 83 yılın rekorunu kırdığını, Balear Adaları ve çevresinde 28 dereceye kadar çıktığını duyurdu.
Deniz suyu sıcaklıklarının normalin 3-4 derece üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Avrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 46 dereceyi gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
DÜNYA
Son 95 yılın en sıcak günü: İspanya'da termometreler 45.4 dereceyi gösterdi
Dün, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала