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https://sputniknews.com.tr/20230719/son-95-yilin-en-sicak-gunu-ispanyada-termometreler-454-dereceyi-gosterdi-1073724074.html
Son 95 yılın en sıcak günü: İspanya'da termometreler 45.4 dereceyi gösterdi
Son 95 yılın en sıcak günü: İspanya'da termometreler 45.4 dereceyi gösterdi
İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 1928 yılından bu yana kayıt altına alınan verilere göre, Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45.4... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:28+0300
2023-07-19T17:28+0300
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avrupa
ispanya
sıcaklık
aşırı sıcaklar
rekor
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AEMET, hafta başından itibaren ülke genelinde hissedilen, yaz mevsiminin 3. aşırı sıcak hava dalgasının en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı değerlerinde rekor kırdığını duyurdu.AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, İspanya'da bu zamana kadar en yüksek hava sıcaklığının 2015'te Zaragoza kentinin Daroca ilçesinde 44.5 santigrat derece olarak ölçüldüğünü hatırlattı.Verilere göre, son 95 yılın en sıcak günü, 18 Temmuz'da ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinin Girona kentine bağlı Figueres ilçesinde 45.4 santigrat derece olarak tespit edildi.Ülke genelini etkisi altına alan sıcak havanın, güneydeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kentinde 44,6 santigrat dereceye kadar çıktığı, ayrıca Balear Adaları, Valensiya ve Aragon bölgelerinin bazı ilçe ve kasabalarında 43 derecenin üzerinde ölçüldüğü belirtildi.Del Campo, 'ateşli bir gece' olarak tanımladığı 18 Temmuz gecesi ve 19 Temmuz sabahında en düşük sıcaklık derecelerinde de rekor kırıldığını, Balear Adaları ve Valensiya'da en düşük sıcaklığın 28 derecenin altına inmediğini açıkladı.Diğer yandan AEMET Sözcüsü, İspanya'da tüm zamanların en sıcak temmuz aylarından birinin yaşandığını ifade etti.Aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230714/meteoroloji-uzmanlari-tarih-vererek-uyardi-asiri-sicaklar-ne-kadar-surecek-1073532011.html
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avrupa, ispanya, sıcaklık, aşırı sıcaklar, rekor
avrupa, ispanya, sıcaklık, aşırı sıcaklar, rekor

Son 95 yılın en sıcak günü: İspanya'da termometreler 45.4 dereceyi gösterdi

17:28 19.07.2023
© İHA / JORGE ZAPATAAvrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 46 dereceyi gördü
Avrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 46 dereceyi gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / JORGE ZAPATA
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İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 1928 yılından bu yana kayıt altına alınan verilere göre, Girona kentinin Figueres ilçesinde 18 Temmuz'da ölçülen 45.4 derece ile hava sıcaklığı rekoru kırıldığını açıkladı.
AEMET, hafta başından itibaren ülke genelinde hissedilen, yaz mevsiminin 3. aşırı sıcak hava dalgasının en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı değerlerinde rekor kırdığını duyurdu.
AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, İspanya'da bu zamana kadar en yüksek hava sıcaklığının 2015'te Zaragoza kentinin Daroca ilçesinde 44.5 santigrat derece olarak ölçüldüğünü hatırlattı.
Verilere göre, son 95 yılın en sıcak günü, 18 Temmuz'da ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinin Girona kentine bağlı Figueres ilçesinde 45.4 santigrat derece olarak tespit edildi.
Ülke genelini etkisi altına alan sıcak havanın, güneydeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kentinde 44,6 santigrat dereceye kadar çıktığı, ayrıca Balear Adaları, Valensiya ve Aragon bölgelerinin bazı ilçe ve kasabalarında 43 derecenin üzerinde ölçüldüğü belirtildi.
Del Campo, 'ateşli bir gece' olarak tanımladığı 18 Temmuz gecesi ve 19 Temmuz sabahında en düşük sıcaklık derecelerinde de rekor kırıldığını, Balear Adaları ve Valensiya'da en düşük sıcaklığın 28 derecenin altına inmediğini açıkladı.
Diğer yandan AEMET Sözcüsü, İspanya'da tüm zamanların en sıcak temmuz aylarından birinin yaşandığını ifade etti.
Aşırı sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini kaybedeceği duyuruldu.
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
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