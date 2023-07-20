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https://sputniknews.com.tr/20230720/fransada-kabinede-degisiklige-gidildi-1073781582.html
Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi
Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi
Fransa'da hükümet, başta eğitim ve sağlık bakanlıkları olmak üzere kabinede birçok isimde görev değişikliğine gitti. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T23:02+0300
2023-07-20T23:02+0300
fransa
dünya
elysee sarayı
kabine değişikliği
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Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabinede değişiklik yapıldı.Fransa Sağlık Bakanı François Braun, Dayanışma Bakanı Jean-Christophe Combe, Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Jean-François Carenco, Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Isabelle Rome yerine yeni isimler atandı.Buna göre, Sağlık Bakanlığına Başbakan Elisabeth Borne'un eski kabine müdürü Aurelien Rousseau, Dayanışma ve Aile Bakanlığına ise iktidar partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili Aurore Berge getirildi. Berge, daha önce iktidar partisinin sözcülüğünü yaparken, 2017 ve 2022'de iki kez milletvekili seçildi.Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığına 16 yıldır milletvekili olarak görev alan Demokrasi Hareketi (MoDem) partisi üyesi Philippe Vigier atandı.Marsilya doğumlu milletvekili Sabrina Agresti-Roubache, Kentten Sorumlu Devlet Bakanı, ülkenin kuzey kenti Dunkerque Belediye Başkanı Patrice Vergriete ise Konuttan Sorumlu Bakanı olarak görevlendirildi.Yeni eğitim bakanı 34 yaşındaKamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal'ın görevinde değişikliğe gidilerek, Eğitim Bakanı olarak görevine devam etmesine karar verildi. Paris Sciences Po Üniversitesinden mezun olan 34 yaşındaki Attal, daha önce milletvekili, Eğitim Bakanlığı nezdinde devlet bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.Thomas Cazenave, kamu harcamalarından sorumlu yeni Bakan oldu. Cazenave, daha önce mali müfettiş olarak çalıştı.Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Berangere Couillard'ın görevinde değişikliğe gidilerek, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev almasına karar verildi.Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.Milletvekili Fadila Khattabi Engelli Bireylerden Sorumlu Bakan olarak, milletvekili Prisca Thevenot ise Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.Başbakanlık nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın kabinedeki görevine son verildi.Schiappa, ülkede 2020'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesi üzerine ayrılıkçılıkla mücadele için kurulan Marianne Fonu'nun yönetimi konusunda eleştirilmişti.Görevine devam eden isimlerKabinede görevlerine devam eden isimler arasında, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, Enerji Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Spor, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Hükümet Sözcüsü Olivier Veran bulunuyor.Emmanuel Macron'un da katılım göstereceği yeni kabinenin Bakanlar Kurulu yarın toplanacak.Elisabeth Borne'nin başbakan olarak göreve geldiği 16 Mayıs 2022'den bu yana kabinede iki kez kısmi değişikliğe gidildi.Haziran 2022'de düzenlenen genel seçimde milletvekilli seçilemeyen kabinedeki bazı isimler 4 Temmuz 2022'de görevden alınmıştı.
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fransa, elysee sarayı, kabine değişikliği
fransa, elysee sarayı, kabine değişikliği

Fransa'da kabinede değişikliğe gidildi

23:02 20.07.2023
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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Fransa'da hükümet, başta eğitim ve sağlık bakanlıkları olmak üzere kabinede birçok isimde görev değişikliğine gitti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabinede değişiklik yapıldı.
Fransa Sağlık Bakanı François Braun, Dayanışma Bakanı Jean-Christophe Combe, Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan Jean-François Carenco, Kent ve Konuttan Sorumlu Bakanı Olivier Klein ve Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Isabelle Rome yerine yeni isimler atandı.
Buna göre, Sağlık Bakanlığına Başbakan Elisabeth Borne'un eski kabine müdürü Aurelien Rousseau, Dayanışma ve Aile Bakanlığına ise iktidar partisi Rönesans'ın Meclis Grup Başkanvekili Aurore Berge getirildi. Berge, daha önce iktidar partisinin sözcülüğünü yaparken, 2017 ve 2022'de iki kez milletvekili seçildi.
Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakanlığına 16 yıldır milletvekili olarak görev alan Demokrasi Hareketi (MoDem) partisi üyesi Philippe Vigier atandı.
Marsilya doğumlu milletvekili Sabrina Agresti-Roubache, Kentten Sorumlu Devlet Bakanı, ülkenin kuzey kenti Dunkerque Belediye Başkanı Patrice Vergriete ise Konuttan Sorumlu Bakanı olarak görevlendirildi.

Yeni eğitim bakanı 34 yaşında

Kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal'ın görevinde değişikliğe gidilerek, Eğitim Bakanı olarak görevine devam etmesine karar verildi. Paris Sciences Po Üniversitesinden mezun olan 34 yaşındaki Attal, daha önce milletvekili, Eğitim Bakanlığı nezdinde devlet bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı.
Thomas Cazenave, kamu harcamalarından sorumlu yeni Bakan oldu. Cazenave, daha önce mali müfettiş olarak çalıştı.
Ekolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Berangere Couillard'ın görevinde değişikliğe gidilerek, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev almasına karar verildi.
Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.
Milletvekili Fadila Khattabi Engelli Bireylerden Sorumlu Bakan olarak, milletvekili Prisca Thevenot ise Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.
Başbakanlık nezdinde Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın kabinedeki görevine son verildi.
Schiappa, ülkede 2020'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesi üzerine ayrılıkçılıkla mücadele için kurulan Marianne Fonu'nun yönetimi konusunda eleştirilmişti.

Görevine devam eden isimler

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, Enerji Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Spor, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Hükümet Sözcüsü Olivier Veran bulunuyor.
Emmanuel Macron'un da katılım göstereceği yeni kabinenin Bakanlar Kurulu yarın toplanacak.
Elisabeth Borne'nin başbakan olarak göreve geldiği 16 Mayıs 2022'den bu yana kabinede iki kez kısmi değişikliğe gidildi.
Haziran 2022'de düzenlenen genel seçimde milletvekilli seçilemeyen kabinedeki bazı isimler 4 Temmuz 2022'de görevden alınmıştı.
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