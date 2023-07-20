https://sputniknews.com.tr/20230720/erdogan-ercan-havalimaninin-uluslararasi-ucuslar-icin-kullanilacagi-gunler-uzak-degildir-1073760533.html
Erdoğan: Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir
Erdoğan: Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T14:05+0300
2023-07-20T14:05+0300
2023-07-20T14:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ercan havaalanı
ercan havalimanı
cumhurbaşkanı
kuzey kıbrıs
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230719/bae-devlet-baskani-al-nahyan-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmekten-memnuniyet-duydum-1073736926.html
türkiye
ercan havalimanı
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recep tayyip erdoğan, ercan havaalanı, ercan havalimanı, cumhurbaşkanı, kuzey kıbrıs
recep tayyip erdoğan, ercan havaalanı, ercan havalimanı, cumhurbaşkanı, kuzey kıbrıs
Erdoğan: Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir
14:05 20.07.2023 (güncellendi: 14:35 20.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Ercan Havalimanı KKTC'nin marka olmasına katkıda bulunacak.
Uluslararası toplumun haksız uygulaması sebebi ile Türkiye'ye doğrudan uçuş var sadece.
Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.
Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum
Uluslararası toplumu, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.