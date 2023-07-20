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https://sputniknews.com.tr/20230720/erdogan-ercan-havalimaninin-uluslararasi-ucuslar-icin-kullanilacagi-gunler-uzak-degildir-1073760533.html
Erdoğan: Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir
Erdoğan: Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
ercan havaalanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ercan havaalanı, ercan havalimanı, cumhurbaşkanı, kuzey kıbrıs
recep tayyip erdoğan, ercan havaalanı, ercan havalimanı, cumhurbaşkanı, kuzey kıbrıs

Erdoğan: Ercan Havalimanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir

14:05 20.07.2023 (güncellendi: 14:35 20.07.2023)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Ercan Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Ercan Havalimanı KKTC'nin marka olmasına katkıda bulunacak.
Uluslararası toplumun haksız uygulaması sebebi ile Türkiye'ye doğrudan uçuş var sadece.
Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.
Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum
Uluslararası toplumu, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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