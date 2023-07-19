https://sputniknews.com.tr/20230719/bae-devlet-baskani-al-nahyan-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmekten-memnuniyet-duydum-1073736926.html

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T23:55+0300

2023-07-19T23:55+0300

2023-07-19T23:55+0300

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

muhammed bin zayed al nahyan

recep tayyip erdoğan

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, Türkçe olarak da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

türkiye

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan, recep tayyip erdoğan