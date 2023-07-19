BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.
© İHA
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
BAE ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik ve kalkınma işbirliğini halklarının yararına ilerletmeyi ele aldıklarını kaydeden Al Nahyan, Erdoğan ile bölge halkının yararına olacak şekilde barış, istikrar ve refahı desteklemek için olumlu gelişmeler inşa etmenin önemini de görüştüklerini aktardı.
Görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşan Al Nahyan, Türkçe olarak da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Abu Dabi'de Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İkili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ele aldık. Bölge halklarının yararına barış ve istikrarı desteklemek için mevcut olumlu gelişmelerin üst seviyeye taşıma önemini de vurguladık."
Abu Dabi'de başkan @RTErdogan ile görüşmekten memnuniyet duyduk. İkili ilişkileri güçlendirmeyi, ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ele aldık. Bölge halklarının yararına barış ve istikrarı desteklemek için mevcut olumlu gelişmelerin üst seviyeye taşıma önemini de vurguladık. pic.twitter.com/Pom9WegE4F— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 19, 2023