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https://sputniknews.com.tr/20230720/engin-altay-online-toplantiyi-kimin-sizdirdigini-bildigini-soyledi-1073765946.html
Engin Altay online toplantıyı kimin 'sızdırdığını' bildiğini söyledi
Engin Altay online toplantıyı kimin 'sızdırdığını' bildiğini söyledi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu ‘sızdırılan’ online toplantıya dair değerlendirmelerde bulundu. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T15:44+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu online toplantı Youtube'a sızdırılmıştı.Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyordu.Toplantıyla ilgili TV 100’den Kübra Par’a konuşan Altay, toplantıyı kimin sızdırdığını bildiğini ama isim paylaşmayacağını söyledi. Par’ın dünkü TV 100 yayınında aktardığına göre Altay şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20230720/chpli-ozelden-sizan-toplantiyla-ilgili-ilk-yorum-bundan-daha-dogal-bir-sey-yok-1073740285.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, engin altay, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu, engin altay, kemal kılıçdaroğlu

Engin Altay online toplantıyı kimin 'sızdırdığını' bildiğini söyledi

15:44 20.07.2023 (güncellendi: 15:52 20.07.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaİmamoğlu toplantı
İmamoğlu toplantı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu ‘sızdırılan’ online toplantıya dair değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu online toplantı Youtube'a sızdırılmıştı.
Toplantıda İmamoğlu, Engin Altay, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Gökhan Günaydın, Özgür Özel gibi isimler yer alıyordu.
Toplantıyla ilgili TV 100’den Kübra Par’a konuşan Altay, toplantıyı kimin sızdırdığını bildiğini ama isim paylaşmayacağını söyledi. Par’ın dünkü TV 100 yayınında aktardığına göre Altay şunları dile getirdi:
"Parti bir seçim yenilgisi almış, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli. Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına? Buna ihanet ve darbe demek izansızlıktır. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermeyeceğim. Günah almak istemem ama belki ileride açıklarım"
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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