Engin Altay online toplantıyı kimin 'sızdırdığını' bildiğini söyledi

"Parti bir seçim yenilgisi almış, hiçbir şey olmamış gibi devam etmek asıl partiye ihanettir. Elbette bunları partililerin kendi arasında konuşması gerekir. Deve kuşu gibi kimse başını kuma gömmemeli. Ortada bir sıkıntı var. Parti tabanında, bize oy veren seçmende sıkıntı var. Bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız Allah aşkına? Buna ihanet ve darbe demek izansızlıktır. Sızdıranların kim olduğunu biliyorum ama şimdi isim vermeyeceğim. Günah almak istemem ama belki ileride açıklarım"