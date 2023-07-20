https://sputniknews.com.tr/20230720/chpli-ozelden-sizan-toplantiyla-ilgili-ilk-yorum-bundan-daha-dogal-bir-sey-yok-1073740285.html

CHP'li Özel'den 'sızan toplantıyla' ilgili ilk yorum: Bundan daha doğal bir şey yok

CHP'li Özel'den 'sızan toplantıyla' ilgili ilk yorum: Bundan daha doğal bir şey yok

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki toplantının sızmasıyla ilgili, "Arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T06:06+0300

2023-07-20T06:06+0300

2023-07-20T06:09+0300

politika

ekrem imamoğlu

toplantı

gizli toplantı

özgür özel

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CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu ‘sızdırılan’ online toplantıya dair değerlendirmelerde bulundu.Gazete Duvar’ın haberine göre Özel, CHP’nin içinde bulunduğu süreçle ilgili her platformda konuştuğunu ve konuşmaya devam edeceğini söyledi. Toplantı kayıtlarının sızdırılmasına ilişkinse Özel, “Partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:“Partimiz olağan kurultay sürecine girmiştir, bu sürecin sağlıklı işlemesini istiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı fikir alışverişinde bulunmak, istişare etmek ve ortak aklı aramaktır. Bu nedenle bu sürece zarar vereceğini düşündüğümüz örgütümüzde yaşanan bazı görevden almalarla ilgili arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur.Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının 'ihanet' başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur. Hukuka ve ahlaka aykırı bu yöntemi uygulayanlar, CHP'nin demokrasi kültürüne, tarihine, kurumsal kimliğine yabancı olduklarını göstermektedirBugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantımız dün akşam saatlerinde ilan edildiğinde seçim bölgem Manisa’daydım ve toplantının gündeminin yalnızca bazı örgütlere yapılacak görevlendirmeden ibaret olacağı bilgisini alınca Ankara’daki toplantıya katılmadım.'İstifa etmeyeceğim'Bugün bazı yayın organlarına Merkez Yönetim Kurulu toplantısında grup yönetiminden bazı isimlerin görevden alınması ya da istifalarının istendiği bilgileri yansıdı. Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır.Dönem başında Grup Başkanlığına aday olduğumu ve bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim.”

https://sputniknews.com.tr/20230719/imamoglu-baskanligindaki-online-toplantinin-kaydi-sizdi-1073693950.html

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özgür özel, chp ekrem imamoğlu, chp, sızıntı, sızdırılan toplantı, zoom