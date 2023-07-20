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https://sputniknews.com.tr/20230720/elton-john-veda-turnesinde-saniyede-345-dolar-kazandi--1073766118.html
Elton John veda turnesinde saniyede 345 dolar kazandı
Elton John veda turnesinde saniyede 345 dolar kazandı
Tüm zamanların en çok kazandıran turneleriyle ilgili yeni rakamlara göre Elton John, son veda turuyla tüm rekorları alt üst etti. 'Sir' lakaplı 76 yaşındaki... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T16:26+0300
2023-07-20T16:32+0300
yaşam
elton john
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Haftalık müzik dergisi Billboard, tüm zamanların en çok kazandıran konser turneleriyle ilgili rakamları güncelledi. Yeni istatistiklere göre İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John, veda turnesiyle tüm zamanların kazanç rekorunu kırdı. İsveç'in başkenti Stockholm'de 8 Temmuz'daki konserle son dünya turnesini tamamladığını ve artık turneye çıkmayacağını duyuran John'un, turne sırasında saniyede 345 dolar (269 sterlin) kazandığı açıklandı. Pandemiden önce stadyumlarda konser veren 76 yaşındaki şarkıcı, büyük stadyumlarda aldığı sahnelerle turlarını devam ettirdi. 'Sir' unvanlı sanatçı, 1.98 milyar dolara yükselen performans geliriyle en yüksek hasılat yapan solo sanatçı unvanını da elde etti. Billboard, en çok kazandıran turneleri şöyle sıraladı: Roger Waters - The Wall Live (2010-13) - 459 milyon dolarColdplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17) - 524 milyon dolarThe Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021) - 547 milyon dolarThe Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07) - 558 milyon dolarColdplay - Music of the Spheres World Tour (2022-23) - 561.2 milyon dolarGuns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19) - 584 milyon dolarHarry Styles - Love on Tour (2021-sürüyor) - 590.3 milyon dolarU2 - U2 360° Tour (2009-11) - 736 milyon dolarEd Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19) - 776 milyon dolarElton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-23) - 939.1 milyon dolar
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elton john, kazanç, dolar, konser, veda, turne
elton john, kazanç, dolar, konser, veda, turne

Elton John veda turnesinde saniyede 345 dolar kazandı

16:26 20.07.2023 (güncellendi: 16:32 20.07.2023)
© AFP 2023 / OLI SCARFFTüm zamanların en çok kazandıran turneleriyle ilgili yeni rakamlara göre Elton John, son veda turuyla tüm rekorları alt üst etti. Şarkıcının turne sırasında saniyede 345 dolar kazandığı bildirildi.
Tüm zamanların en çok kazandıran turneleriyle ilgili yeni rakamlara göre Elton John, son veda turuyla tüm rekorları alt üst etti. Şarkıcının turne sırasında saniyede 345 dolar kazandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / OLI SCARFF
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Tüm zamanların en çok kazandıran turneleriyle ilgili yeni rakamlara göre Elton John, son veda turuyla tüm rekorları alt üst etti. 'Sir' lakaplı 76 yaşındaki şarkıcının turne sırasında saniyede 345 dolar kazandığı bildirildi.
Haftalık müzik dergisi Billboard, tüm zamanların en çok kazandıran konser turneleriyle ilgili rakamları güncelledi.
Yeni istatistiklere göre İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John, veda turnesiyle tüm zamanların kazanç rekorunu kırdı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 8 Temmuz'daki konserle son dünya turnesini tamamladığını ve artık turneye çıkmayacağını duyuran John'un, turne sırasında saniyede 345 dolar (269 sterlin) kazandığı açıklandı.
Pandemiden önce stadyumlarda konser veren 76 yaşındaki şarkıcı, büyük stadyumlarda aldığı sahnelerle turlarını devam ettirdi.
'Sir' unvanlı sanatçı, 1.98 milyar dolara yükselen performans geliriyle en yüksek hasılat yapan solo sanatçı unvanını da elde etti.
Billboard, en çok kazandıran turneleri şöyle sıraladı:
Roger Waters - The Wall Live (2010-13) - 459 milyon dolar
Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17) - 524 milyon dolar
The Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021) - 547 milyon dolar
The Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07) - 558 milyon dolar
Coldplay - Music of the Spheres World Tour (2022-23) - 561.2 milyon dolar
Guns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19) - 584 milyon dolar
Harry Styles - Love on Tour (2021-sürüyor) - 590.3 milyon dolar
U2 - U2 360° Tour (2009-11) - 736 milyon dolar
Ed Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19) - 776 milyon dolar
Elton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-23) - 939.1 milyon dolar
Elton John - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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