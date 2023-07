Elton John veda turnesinde saniyede 345 dolar kazandı

https://sputniknews.com.tr/20230720/elton-john-veda-turnesinde-saniyede-345-dolar-kazandi--1073766118.html

Haftalık müzik dergisi Billboard, tüm zamanların en çok kazandıran konser turneleriyle ilgili rakamları güncelledi. Yeni istatistiklere göre İngiliz şarkıcı, besteci ve piyanist Elton John, veda turnesiyle tüm zamanların kazanç rekorunu kırdı. İsveç'in başkenti Stockholm'de 8 Temmuz'daki konserle son dünya turnesini tamamladığını ve artık turneye çıkmayacağını duyuran John'un, turne sırasında saniyede 345 dolar (269 sterlin) kazandığı açıklandı. Pandemiden önce stadyumlarda konser veren 76 yaşındaki şarkıcı, büyük stadyumlarda aldığı sahnelerle turlarını devam ettirdi. 'Sir' unvanlı sanatçı, 1.98 milyar dolara yükselen performans geliriyle en yüksek hasılat yapan solo sanatçı unvanını da elde etti. Billboard, en çok kazandıran turneleri şöyle sıraladı: Roger Waters - The Wall Live (2010-13) - 459 milyon dolarColdplay - A Head Full of Dreams Tour (2016-17) - 524 milyon dolarThe Rolling Stones - No Filter Tour (2017-19, 2021) - 547 milyon dolarThe Rolling Stones - A Bigger Bang Tour (2005-07) - 558 milyon dolarColdplay - Music of the Spheres World Tour (2022-23) - 561.2 milyon dolarGuns N' Roses - Not in This Lifetime... Tour (2016-19) - 584 milyon dolarHarry Styles - Love on Tour (2021-sürüyor) - 590.3 milyon dolarU2 - U2 360° Tour (2009-11) - 736 milyon dolarEd Sheeran - The ÷ (Divide) Tour (2017-19) - 776 milyon dolarElton John - Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-20, 2022-23) - 939.1 milyon dolar

