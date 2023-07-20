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SON DAKİKA | Rusya Dışişleri: Tahıl anlaşmasını gözlemleyen Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışması son buldu
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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: '20 senedir neredeydiniz?'
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: '20 senedir neredeydiniz?'
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "20... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T12:20+0300
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spor
dursun özbek
fenerbahçe
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Daha fazla sponsorluk anlaşması duyuracaklarını açıklayan Özbek, "Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız. 40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor." dedi.Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?" sözlerini sarf etti.Yıldız konusunun gündem değiştirme hareketi olduğunu savunan Özbek, "Zordaysanız, bazen gündemi değiştirmek için harekete geçersiniz. Yıldız hareketi, bence buna yönelik. Zorda olanlar bunu deneyebilir. TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Alınan kararlar varken, futbolu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamı yaratılmasının Türk futboluna 5 kuruş fayda getirmeyeceğine kanaatim tamdır." dedi.
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dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray sk
dursun özbek, fenerbahçe, galatasaray sk

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye: '20 senedir neredeydiniz?'

12:20 20.07.2023 (güncellendi: 12:22 20.07.2023)
© AADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "20 senedir neredeydiniz?" diye sordu.
Daha fazla sponsorluk anlaşması duyuracaklarını açıklayan Özbek, "Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız. 40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor." dedi.
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili talebini değerlendiren Özbek, "1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?" sözlerini sarf etti.
Yıldız konusunun gündem değiştirme hareketi olduğunu savunan Özbek, "Zordaysanız, bazen gündemi değiştirmek için harekete geçersiniz. Yıldız hareketi, bence buna yönelik. Zorda olanlar bunu deneyebilir. TFF'nin buna alet olmasını kınıyorum. Alınan kararlar varken, futbolu kaosa sokmanın, suni tartışma ortamı yaratılmasının Türk futboluna 5 kuruş fayda getirmeyeceğine kanaatim tamdır." dedi.
Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlaması için İzmir'e gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferler ve yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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