https://sputniknews.com.tr/20230719/ali-koctan-transfer-aciklamasi-1073732983.html

Ali Koç’tan transfer açıklaması

Ali Koç’tan transfer açıklaması

Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlaması için İzmir’e gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferler ve yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T22:12+0300

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türkiye

ali koç

transfer

dünya fenerbahçeliler günü

rodrigo becao

transfer yasağı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliği çerçevesinde İzmir Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi Lokali'nin açılışına katıldı. Derneğe üye olan 57 Fenerbahçeli'ye rozet takan Koç, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.'Becao transferinden sonra bir frene basacağız'İtalya'nın Udinese takımından Brezilyalı stoper Rodrigo Becao transferini resmen açıkladıklarını hatırlatan Ali Koç, "Biz transferlere hediye olarak bakmıyoruz. Büyük beklentiler oluşturuluyor. Bu beklentiler karşılanmadığında 'yapamadılar' oluyor. Taraftarın uyanık olması lazım. Bu beklentiler tesadüfen oluşturulan beklentiler değil. Biz adım adım gidiyoruz. Hiçbir transfer döneminde bu kadar nokta atışları yapmamıştık. Becao transferinden sonra bir frene basıp önümüzdeki haftadaki maçı atlatıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.'Transfer yapmak kadar oyuncu satmak da önemli'Transfer yapmak kadar oyuncu satmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Elimizde de böyle oyuncularımız var. Gerek Almanya'dan, gerek Avrupa'dan, gerek Amerika'dan, gerekse Ortadoğu'dan ilgi var, bu da bizi sevindiriyor. Almak kadar satmamız da lazım. Bu sene tahminim 45-50 milyon euro arasında satış yaparız, bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Arzu ettiğimiz katma değere katkı sağlanır. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu adına yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor demek istiyorum. Hak edenin kazandığı, şampiyonlukların sahada kazanıldığı, entrikaların minumum olduğu bir sezon diliyorum. Futbolun doğal akışında, futbolun kendi paydaşlarının futbola yön verdiği ve hakemlerimizin ellerinden gelenin en iyisini yaptığı bir sezon diliyorum" diye konuştu.Ali Koç, İzmir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını da belirterek, "Her 19 Temmuz'da bir yerlerde olmaya çalışıyoruz, Dünya Fenerbahçeliler günü kutluyoruz. Bu sene de nasip kısmet İzmir oldu. İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin lokalini açtık. Çok orijinal bir yerde açılışı yaptık. İzmir'deki Tarihi Asansör 1907 yılında yapıldı ve bağlandığı sokağın ismi de Şükrü Saracoğlu. Buradan daha iyi bir yen bulunamazdı. Fenerbahçe'nin hem ülke hem Avrupa hem de kıta çapında birçok derneği var. İzmir derneğimiz de bu kapsamda en güçlü derneklerimizden biri. Hem günümüzü kutladık hem de lokalimizin açılışını yaptık" dedi.

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ali koç, transfer, dünya fenerbahçeliler günü, rodrigo becao, transfer yasağı