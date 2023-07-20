https://sputniknews.com.tr/20230720/dgs-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1073765543.html

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacağı bildirildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, adayların sınav sonuçlarını 'ösym.gov.tr' adresinden... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T15:40+0300

2023-07-20T15:40+0300

2023-07-20T15:40+0300

türkiye

dikey geçiş sınavı (dgs)

sonuç

ösym

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DGS sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin başarı puanları merakla bekleniyor. ÖSYM, 2023 sınav takviminde DGS sonuçları tarihine yer verdi. 2023 Yılının Dikey Geçiş Sınavı için başvuru işlemleri 29 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında alındı. Daha sonra başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 13 Haziran 2023 tarihinde DGS geç başvuru ekranı açıldı. Bir gün süren geç başvuru işlemi ardından başvuru süreci tamamen bitti. 16 Temmuz 2023 Pazar günü ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) uygulandı. ÖSYM, sınav sonuçlarının 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230720/osym-baskani-duyurdu-yks-sonuclari-aciklandi-1073741138.html

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dgs sonuçları, dgs sonuçları ne zaman açıklanacak, dgs sonuçları açıklandı mı