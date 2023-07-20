https://sputniknews.com.tr/20230720/cinden-abdnin-yatirim-ve-cip-kisitlamalarina-misilleme-uyarisi-1073737766.html
Çin'den ABD'nin yatırım ve çip kısıtlamalarına 'misilleme' uyarısı
Çin'den ABD'nin yatırım ve çip kısıtlamalarına 'misilleme' uyarısı
Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T00:39+0300
2023-07-20T00:39+0300
2023-07-20T00:39+0300
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Şie, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin'e yönelik adımlarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.ABD'nin, çipler dahil olmak üzere Çin'e ihracat kontrolleri koyarken ve yaptırımlar uygularken Çin'in de sessiz kalamayacağını belirten Şie, "Çin, kılını kıpırdatmadan öylece duramaz. Provokasyon yapmayacağız ama yapılan provokasyonlardan da korkamayacağız. Yani Çin gereken yanıtı verecektir" uyarısında bulundu.Çin'in ABD'nin adımlarına 'kısasa kısas' ilkesiyle yaklaşmadığını vurgulayan Şie, "Biz bir ticaret ya da teknoloji savaşı istemiyoruz. Biz demir perdeye ve silikon perdeye veda etmek istiyoruz" ifadesini kulandı.Amerikan basınındaki haberlerde, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için bu ay harekete geçebileceği belirtilmişti.Çin de çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, 'ulusal güvenlik ve çıkarları koruma' gerekçesiyle kısıtlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-basbakani-liden-abd-hazine-bakani-yellena-pekine-ayak-bastiginizda-gokkusagini-gorduk-1073272619.html
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Çin'den ABD'nin yatırım ve çip kısıtlamalarına 'misilleme' uyarısı
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Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu.
Şie, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin'e yönelik adımlarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.
ABD'nin, çipler dahil olmak üzere Çin'e ihracat kontrolleri koyarken ve yaptırımlar uygularken Çin'in de sessiz kalamayacağını belirten Şie, "Çin, kılını kıpırdatmadan öylece duramaz. Provokasyon yapmayacağız ama yapılan provokasyonlardan da korkamayacağız. Yani Çin gereken yanıtı verecektir" uyarısında bulundu.
Çin'in ABD'nin adımlarına 'kısasa kısas' ilkesiyle yaklaşmadığını vurgulayan Şie, "Biz bir ticaret ya da teknoloji savaşı istemiyoruz. Biz demir perdeye ve silikon perdeye veda etmek istiyoruz" ifadesini kulandı.
Amerikan basınındaki haberlerde, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için bu ay harekete geçebileceği belirtilmişti.
Çin de çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, 'ulusal güvenlik ve çıkarları koruma' gerekçesiyle kısıtlamıştı.