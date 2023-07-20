https://sputniknews.com.tr/20230720/basbakan-sunak-lgbt-eski-askerlerden-yasak-donemi-muamelesi-icin-britanya-devleti-adina-ozur-diledi-1073751096.html

Başbakan Sunak, LGBT eski askerlerden yasak dönemi muamelesi için Britanya devleti adına özür diledi

Başbakan Sunak, LGBT eski askerlerden yasak dönemi muamelesi için Britanya devleti adına özür diledi

Başbakan Rishi Sunak, orduda 2000'de kaldırılan eşcinsellik yasağı nedeniyle ayrımcılığa uğramış Silahlı Kuvvetler mensubu tüm LGBT bireylerden devlet adına... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T13:15+0300

2023-07-20T13:15+0300

2023-07-20T13:34+0300

dünya

rishi sunak

britanya

birleşik krallık

ingiltere

lgbt

ordu

homofobi

avam kamarası

resmi özür

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Britanya hükümeti, 1967-2000 arasında orduda görev yapan LGBT askerler hakkında bağımsız uzmanlara yaptırdığı incelemeden çıkan sonuca dayanarak özür açıklaması yaptı.'Devletin dehşet verici bir başarısızlığı'Muhafazakar Partili Başbakan Rishi Sunak, Avam Kamarası'na şöyle seslendi:Sunak, o zamanki muameleden etkilenenlerin, artık kendilerini ülkeyi güvenlik içinde tutmak için çok şey yapan gazi topluluğunun gururlu üyeleri olarak hissettiklerini umduğunu söyledi. 'Zorbalık, saldırı, soruşturma, dönüşüm terapisi'Öncesinde yayımlanan bağımsız inceleme raporunda, 'homofobi kültürü ve zorbalık, şantaj ve cinsel saldırılar, cinsel yönelim ve cinsel tercihe yönelik taciz edici soruşturmalar, dönüşüm terapisi dahil utanç verici tıbbi muayeneler hakkında şoke edici kanıtlara' ayrıntılı şekilde yer verildi.1145 eski askerin anlatımlarına dayanan raporEşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayan ilk yargıç olan Lord Etherton'ın başkanlığındaki LGBT Gaziler Bağımsız İncelemesi, geçen yıl başladı ve 1967-2000 arasında görev yapmış 1145 eski askerin deneyimlerini dinledi.Raporda tazminat ödenmesi de tavsiye edildiTerence Etherton, raporda Sunak'ın özür dilemesini ve 2000 öncesi geçerli yasaktan etkilenen gazilere 'uygun bir mali ödüllendirme' verilmesini tavsiye etti.'Çoğu evsiz ve işsiz kaldı'Artık LGBT hayır kurumu Stonewall'un başkan yardımcısı olan eski subayı Catherine Dixon, başbakanın ağzından devletin resmi özrünü şöyle değerlendirdi:Savunma Bakanı: İçimizdeki en iyiler olduğunuzu kanıtladınızSavunma Bakanı Ben Wallace da Avam Kamarası'na hitabında raporu okumanın 'iç acıtıcı' olduğunu söyledi. Hükümetin raporun tavsiyeleri üzerinde çalıştığını belirten Wallace, şu vurguyu yaptı:AİHM kararı sayesindeEşcinselliğin 1967'de suç olmaktan çıkarıldığı Britanya'da eşcinsellikle ilgili yasakların tamamen kalkması, 1997'de Avrupa Konseyi'nin ve 2000'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ayrımcılık kararları uyarınca çıkarılan yasalarla mümkün oldu. Bu kapsamda orduda eşcinselliğin yasadışı olması uygulaması, 2000'de fiilen, 2006'da resmen kalktı. O zamana kadar yasaktan binlerce eski askerin olumsuz etkilendiği düşünülüyor. 'Eşcinsel diye geri alınan madalyaları iade edin'Etherton raporunun hükümete 49 tavsiyesi arasında şunlar öne çıkıyor: * Etkilenenlere, toplam üst sınırı 50 milyon sterlini geçmeyecek uygun bir mali hakediş verilecek.* İşten çıkarma veya ilişiğini kesme durumunda geri alınan madalyalar iade edilecek.* Emeklilik hakları netleştirilecek.* Özel bir gazi rozeti takdim edilecek.

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rishi sunak, britanya, birleşik krallık, ingiltere, lgbt, ordu, homofobi, avam kamarası, resmi özür