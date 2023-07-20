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Bakan Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir
Bakan Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum" ifadesini kullanarak, özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.İsveç hükümetinin, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce alması ve yetkili makamların saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmaları gerektiğine dikkati çeken Bakan Tunç, şunları kaydetti:
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kuran-ı kerim, twitter , isveç, irak, stockholm, türkiye
kuran-ı kerim, twitter , isveç, irak, stockholm, türkiye

Bakan Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir

23:48 20.07.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA - SELÇUK DÖNMEZ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA / ERDAL AKBUĞA - SELÇUK DÖNMEZ-
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir" açıklamasını paylaştı.
Bakan Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum" ifadesini kullanarak, özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
İsveç hükümetinin, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce alması ve yetkili makamların saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmaları gerektiğine dikkati çeken Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca İsveç'te Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarıyla dini değerlere yönelik aşağılayıcı eylemleri sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan soruşturmalar başlatılmış olup, Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.
Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca güvenlik birimlerine ve siber suçlarla mücadele birimlerine talimat verilmiş olup; şüphelilerin açık kimlik bilgileri ile suç delillerinin tespiti, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer kişilerin tespiti hususlarında soruşturmalar geniş ve kapsamlı olarak yürütülmektedir."
İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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