https://sputniknews.com.tr/20230720/bakan-tunc-rasmus-paludan-salvan-momika-ve-diger-8-supheli-hakkinda-yakalama-emri-duzenlenmistir-1073783764.html

Bakan Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir

Bakan Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T23:48+0300

2023-07-20T23:48+0300

2023-07-20T23:48+0300

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Bakan Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum" ifadesini kullanarak, özgürlük ve demokrasi kılıfı altında bu saldırılara müsaade edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.İsveç hükümetinin, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve tüm Müslümanlara yönelik bu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce alması ve yetkili makamların saldırganlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmaları gerektiğine dikkati çeken Bakan Tunç, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230720/isvecte-bu-kez-kurani-tekmeleyip-cigneme-eylemi-1073765576.html

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