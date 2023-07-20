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https://sputniknews.com.tr/20230720/avukati-acikladi-kadir-seker-bir-daha-cezaevine-girmeyecek-1073778465.html
Avukatı açıkladı: Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek
Avukatı açıkladı: Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek
Konya'da, kız arkadaşını darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle ceza alan ve Kovid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T21:33+0300
2023-07-20T21:35+0300
türkiye
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kovid-19
cezaevi
kadir şeker
tbmm genel kurulu
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kadir şeker tahliye edildi
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Şeker'in avukatlarından Mustafa Aladağ, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa içindeki "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı" hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında, müvekkilinin yeniden cezaevine dönmeyeceğini söyledi.Maddenin bazı hususlar çerçevesinde uygulanacağını belirten Aladağ, "İnfazına 5 yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaları infaz olunacak" dedi.Aladağ, Türk Ceza Kanunu'nda devlete, anayasal düzene karşı işlenen ve terörle mücadele kapsamındaki suçlar hariç şartları sağlayan herkesin bu kanundan yararlanabileceğini anlattı.Kadir Şeker'in de bu kanun kapsamında açık cezaevinde geçireceği sürenin 46 ay olduğunu anımsatan Aladağ, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, iyi hali sebebiyle de 12 yıl 6 aya düşürülen Şeker tahliye edilmişti.Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmiş, yeniden yapılan yargılamada Şeker'e yerel mahkemece verilen 10 yıl 10 ay hapis Yargıtayca onanmıştı.Karar üzerine 1 Haziran'da jandarma ekiplerince gözaltına alınıp Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Şeker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/hapis-cezasi-onanan-kadir-sekere-kovid-19-tahliyesi-1072197650.html
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konya, ceza, kovid-19, cezaevi, kadir şeker, tbmm genel kurulu, tbmm, kadir şeker tahliye edildi
konya, ceza, kovid-19, cezaevi, kadir şeker, tbmm genel kurulu, tbmm, kadir şeker tahliye edildi

Avukatı açıkladı: Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek

21:33 20.07.2023 (güncellendi: 21:35 20.07.2023)
© İHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA
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Konya'da, kız arkadaşını darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle ceza alan ve Kovid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin kanun doğrultusunda bir daha açık ya da kapalı cezaevine girmeyeceğini bildirdi.
Şeker'in avukatlarından Mustafa Aladağ, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa içindeki "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı" hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında, müvekkilinin yeniden cezaevine dönmeyeceğini söyledi.
Maddenin bazı hususlar çerçevesinde uygulanacağını belirten Aladağ, "İnfazına 5 yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaları infaz olunacak" dedi.
Aladağ, Türk Ceza Kanunu'nda devlete, anayasal düzene karşı işlenen ve terörle mücadele kapsamındaki suçlar hariç şartları sağlayan herkesin bu kanundan yararlanabileceğini anlattı.
Kadir Şeker'in de bu kanun kapsamında açık cezaevinde geçireceği sürenin 46 ay olduğunu anımsatan Aladağ, şunları kaydetti:
"Süre 5 yılın altında kaldığı için o da bu kanundan yararlanacak. Şeker, 31 Temmuz itibariyle 15 gün içinde infaz işlemleri için ilgili açık cezaevi kurumuna müracaat edecek. Oradan denetimli serbestliğe ayrılacak ve kanun doğrultusunda bir daha açık ya da kapalı cezaevine girmeyecek. Cezasını denetimli serbestlikte tamamlayacak."

Ne olmuştu?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.
Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, iyi hali sebebiyle de 12 yıl 6 aya düşürülen Şeker tahliye edilmişti.
Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmiş, yeniden yapılan yargılamada Şeker'e yerel mahkemece verilen 10 yıl 10 ay hapis Yargıtayca onanmıştı.
Karar üzerine 1 Haziran'da jandarma ekiplerince gözaltına alınıp Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Şeker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edilmişti.
Konya'da sevgisiyle kavga eden Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, açık cezaevine alındığı için korona virüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
TÜRKİYE
Hapis cezası onanan Kadir Şeker'e Kovid-19 tahliyesi
8 Haziran , 20:03
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