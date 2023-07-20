https://sputniknews.com.tr/20230720/avukati-acikladi-kadir-seker-bir-daha-cezaevine-girmeyecek-1073778465.html

Avukatı açıkladı: Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek

Avukatı açıkladı: Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek

Konya'da, kız arkadaşını darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle ceza alan ve Kovid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T21:33+0300

2023-07-20T21:33+0300

2023-07-20T21:35+0300

türkiye

konya

ceza

kovid-19

cezaevi

kadir şeker

tbmm genel kurulu

tbmm

kadir şeker tahliye edildi

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Şeker'in avukatlarından Mustafa Aladağ, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa içindeki "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı" hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında, müvekkilinin yeniden cezaevine dönmeyeceğini söyledi.Maddenin bazı hususlar çerçevesinde uygulanacağını belirten Aladağ, "İnfazına 5 yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında cezaları infaz olunacak" dedi.Aladağ, Türk Ceza Kanunu'nda devlete, anayasal düzene karşı işlenen ve terörle mücadele kapsamındaki suçlar hariç şartları sağlayan herkesin bu kanundan yararlanabileceğini anlattı.Kadir Şeker'in de bu kanun kapsamında açık cezaevinde geçireceği sürenin 46 ay olduğunu anımsatan Aladağ, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, iyi hali sebebiyle de 12 yıl 6 aya düşürülen Şeker tahliye edilmişti.Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmiş, yeniden yapılan yargılamada Şeker'e yerel mahkemece verilen 10 yıl 10 ay hapis Yargıtayca onanmıştı.Karar üzerine 1 Haziran'da jandarma ekiplerince gözaltına alınıp Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Şeker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230608/hapis-cezasi-onanan-kadir-sekere-kovid-19-tahliyesi-1072197650.html

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konya, ceza, kovid-19, cezaevi, kadir şeker, tbmm genel kurulu, tbmm, kadir şeker tahliye edildi