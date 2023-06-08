https://sputniknews.com.tr/20230608/hapis-cezasi-onanan-kadir-sekere-kovid-19-tahliyesi-1072197650.html

Hapis cezası onanan Kadir Şeker'e Kovid-19 tahliyesi

Hapis cezası onanan Kadir Şeker'e Kovid-19 tahliyesi

Hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Şeker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edildi 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T20:03+0300

2023-06-08T20:03+0300

2023-06-08T20:03+0300

türkiye

kadir şeker

konya

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072197223_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7eb9e7f0039ebefe31c804b2295c28d9.jpg

Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker, tahliye oldu.Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da gözaltına alınarak Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Şeker için İdari ve Gözlem Kurulu toplandı.Şeker, kurulun aldığı kararla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edildi.Şeker'in avukatlarından Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Şeker'in yargıtay tarafından cezasının onandığını ve yargı yolunun kendisi için tükendiğini söyledi.Artık cezanın infaz aşamasına başlandığını ifade eden Aladağ, "Şeker için kurul toplandı. Kurulun verdiği karar neticesinde Şeker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılacak. Bu tarihten sonra eğer uzatma kararı verilmezse, Şeker cezasının kalan kısmını açık cezaevinde geçirecek" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüş, Şeker tahliye edilmişti.Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmiş, yapılan yeniden yargılamada Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermiş, ceza onanmıştı.Bunun üzerine Şeker, 1 Haziran'da jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmişti.

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir şeker, konya, kovid-19