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Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'
Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'
Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
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ankara
silahlı saldırı
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Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/istanbulda-oldurulmustu-sirp-cete-lideri-cinayetinin-kilit-ismi-turkiyeye-getirildi-1073492741.html
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ankara, silahlı saldırı, eğlence merkezi
ankara, silahlı saldırı, eğlence merkezi

Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'

10:11 20.07.2023
© AAAmbulans, Kırıkkale
Ambulans, Kırıkkale - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© AA
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Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.
Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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