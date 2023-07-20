https://sputniknews.com.tr/20230720/ankarada-eglence-merkezinde-silahli-saldiri-yaralinin-durumu-agir-1073744377.html
Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'
Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'
Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T10:11+0300
2023-07-20T10:11+0300
2023-07-20T10:11+0300
türkiye
ankara
silahlı saldırı
eğlence merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059090583_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_1c7f0a9c11e44905fe3881b4777e0572.jpg
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/istanbulda-oldurulmustu-sirp-cete-lideri-cinayetinin-kilit-ismi-turkiyeye-getirildi-1073492741.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059090583_43:0:1158:836_1920x0_80_0_0_ea8425d129c3b3ea18c537923d933e3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, silahlı saldırı, eğlence merkezi
ankara, silahlı saldırı, eğlence merkezi
Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'
Abone ol
Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.
Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.