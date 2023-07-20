https://sputniknews.com.tr/20230720/ankarada-eglence-merkezinde-silahli-saldiri-yaralinin-durumu-agir-1073744377.html

Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'

Ankara'da eğlence merkezinde silahlı saldırı: 'Yaralının durumu ağır'

Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T10:11+0300

2023-07-20T10:11+0300

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türkiye

ankara

silahlı saldırı

eğlence merkezi

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Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Filistin Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Yüksel A. ağır şekilde yaralandı.Yaralı Yüksel A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince İbn-i Sina Hastanesine kaldırılırken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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ankara, silahlı saldırı, eğlence merkezi