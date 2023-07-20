Adana'da kalıp buz üzerinde döner: 'Ancak böyle serinletebiliyoruz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bilişimci Çayır'dan Soylu'ya: En hafif tabiriyle görevi ihmal diyebiliyorum
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP'de gizli toplantı: İhanet mi değişimin ayak sesleri mi?
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Cennet Koyu'nda Danıştay kararı dinlenmedi
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Eski CHP Milletvekili Kemal Anadol sızan Zoom toplantısını değerlendiriyor
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230720/adanada-doneri-kalip-buzun-uzerinde-getiriyor-ancak-boyle-serinletebiliyoruz-1073757901.html
Adana'da kalıp buz üzerinde döner: 'Ancak böyle serinletebiliyoruz'
Adana'da kalıp buz üzerinde döner: 'Ancak böyle serinletebiliyoruz'
Adana’da bir dönerci, sıcak havadan bunalan müşterilerini ferahlatmak için döneri kalıp buzun üzerinde servis etmeye başladı. Salatalara buz koyup masayı da... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T13:37+0300
2023-07-20T13:42+0300
yaşam
döner
buz
servis
adana
sıcak hava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073756876_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_081db289c6fa7eea9745e26cf6c4d441.jpg
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte sıcaklık gölgede 43.5 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı. Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren dönerci Mehmet İkram Taş ise sıcak havadan bunalan müşterilerine buzlu sunum yapmaya başladı. Kuru buzları önce masaya yerleştiren Taş, daha sonra kalıp buzu masaya koydu. Ardından yaptığı metrelik piton döneri, buzun üzerindeki tahtaya Taş, salatalara da buz kattı. Buzlu masada döner yiyen müşteriler ise hizmetten memnun kaldı.Mehmet İkram Taş, “Adana’da hava sıcaklığı son günlerde çok fazla yükseldi. Klima açık olmasına rağmen gelen müşterilerimiz sıcaktan şikayet ediyordu. Bende böyle bir çözüm buldum. Ancak böyle müşterilerimizi serinletebiliyoruz. Önce kuru buzlarla bir görsel şölen oluşturuyoruz ardından da kalıp buzu tahta üzerine koyup masanın ortasına yerleştiriyoruz. Metrelik dönerimizi de daha sonra yine tahtayla buz kalıbının üzerine koyuyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan Taş, eskiden dönerin soğuk olduğunda geri gönderildiğini bu sunumla birlikte insanların o şikayetinin de kalmadığını vurguladı.Müşterilerden Bahri Öz ise sunumdan memnun kaldığını belirterek, “Geldiğimizde çok sıcak olduğunu belirttim. Onlarda böyle bir sunum yaptılar. Çok beğendim, yanımızda klima çalışıyor gibi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/adanada-klimanin-mucidi-icin-kaymakli-kadayif-dagitildi-1073716337.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073756876_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_ecf5aa77d1dbcaa68cacd40743fa705d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
döner, buz, servis, adana, sıcak hava
döner, buz, servis, adana, sıcak hava

Adana'da kalıp buz üzerinde döner: 'Ancak böyle serinletebiliyoruz'

13:37 20.07.2023 (güncellendi: 13:42 20.07.2023)
© İHAAdana'da bir dönerci, sıcak havadan bunalan müşterilerini ferahlatmak için döneri kalıp buzun üzerinde servis etmeye başladı. Salatalara buz koyup masayı da buzlarla süsleyen dönerci, sıcak havadan bunalanlar tarafından ilgi gördü.
Adana'da bir dönerci, sıcak havadan bunalan müşterilerini ferahlatmak için döneri kalıp buzun üzerinde servis etmeye başladı. Salatalara buz koyup masayı da buzlarla süsleyen dönerci, sıcak havadan bunalanlar tarafından ilgi gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Adana’da bir dönerci, sıcak havadan bunalan müşterilerini ferahlatmak için döneri kalıp buzun üzerinde servis etmeye başladı. Salatalara buz koyup masayı da buzlarla süsleyen dönerci, sıcak havadan bunalanlar tarafından ilgi gördü.
Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte sıcaklık gölgede 43.5 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı. Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren dönerci Mehmet İkram Taş ise sıcak havadan bunalan müşterilerine buzlu sunum yapmaya başladı. Kuru buzları önce masaya yerleştiren Taş, daha sonra kalıp buzu masaya koydu. Ardından yaptığı metrelik piton döneri, buzun üzerindeki tahtaya Taş, salatalara da buz kattı. Buzlu masada döner yiyen müşteriler ise hizmetten memnun kaldı.
Mehmet İkram Taş, “Adana’da hava sıcaklığı son günlerde çok fazla yükseldi. Klima açık olmasına rağmen gelen müşterilerimiz sıcaktan şikayet ediyordu. Bende böyle bir çözüm buldum. Ancak böyle müşterilerimizi serinletebiliyoruz. Önce kuru buzlarla bir görsel şölen oluşturuyoruz ardından da kalıp buzu tahta üzerine koyup masanın ortasına yerleştiriyoruz. Metrelik dönerimizi de daha sonra yine tahtayla buz kalıbının üzerine koyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Taş, eskiden dönerin soğuk olduğunda geri gönderildiğini bu sunumla birlikte insanların o şikayetinin de kalmadığını vurguladı.
Müşterilerden Bahri Öz ise sunumdan memnun kaldığını belirterek, “Geldiğimizde çok sıcak olduğunu belirttim. Onlarda böyle bir sunum yaptılar. Çok beğendim, yanımızda klima çalışıyor gibi” dedi.
Adana’da klimanın mucidi için kaymaklı kadayıf dağıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
YAŞAM
Adana’da klimanın mucidi için kaymaklı kadayıf dağıtıldı
Dün, 15:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала