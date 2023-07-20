https://sputniknews.com.tr/20230720/adanada-doneri-kalip-buzun-uzerinde-getiriyor-ancak-boyle-serinletebiliyoruz-1073757901.html

Adana'da kalıp buz üzerinde döner: 'Ancak böyle serinletebiliyoruz'

Adana'da kalıp buz üzerinde döner: 'Ancak böyle serinletebiliyoruz'

Adana’da bir dönerci, sıcak havadan bunalan müşterilerini ferahlatmak için döneri kalıp buzun üzerinde servis etmeye başladı. Salatalara buz koyup masayı da... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T13:37+0300

2023-07-20T13:37+0300

2023-07-20T13:42+0300

yaşam

döner

buz

servis

adana

sıcak hava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073756876_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_081db289c6fa7eea9745e26cf6c4d441.jpg

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte sıcaklık gölgede 43.5 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı. Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren dönerci Mehmet İkram Taş ise sıcak havadan bunalan müşterilerine buzlu sunum yapmaya başladı. Kuru buzları önce masaya yerleştiren Taş, daha sonra kalıp buzu masaya koydu. Ardından yaptığı metrelik piton döneri, buzun üzerindeki tahtaya Taş, salatalara da buz kattı. Buzlu masada döner yiyen müşteriler ise hizmetten memnun kaldı.Mehmet İkram Taş, “Adana’da hava sıcaklığı son günlerde çok fazla yükseldi. Klima açık olmasına rağmen gelen müşterilerimiz sıcaktan şikayet ediyordu. Bende böyle bir çözüm buldum. Ancak böyle müşterilerimizi serinletebiliyoruz. Önce kuru buzlarla bir görsel şölen oluşturuyoruz ardından da kalıp buzu tahta üzerine koyup masanın ortasına yerleştiriyoruz. Metrelik dönerimizi de daha sonra yine tahtayla buz kalıbının üzerine koyuyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan Taş, eskiden dönerin soğuk olduğunda geri gönderildiğini bu sunumla birlikte insanların o şikayetinin de kalmadığını vurguladı.Müşterilerden Bahri Öz ise sunumdan memnun kaldığını belirterek, “Geldiğimizde çok sıcak olduğunu belirttim. Onlarda böyle bir sunum yaptılar. Çok beğendim, yanımızda klima çalışıyor gibi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/adanada-klimanin-mucidi-icin-kaymakli-kadayif-dagitildi-1073716337.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

döner, buz, servis, adana, sıcak hava