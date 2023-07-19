https://sputniknews.com.tr/20230719/adanada-klimanin-mucidi-icin-kaymakli-kadayif-dagitildi-1073716337.html

Adana’da klimanın mucidi için kaymaklı kadayıf dağıtıldı

Adana’da klimanın mucidi için kaymaklı kadayıf dağıtıldı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Adana’da bir grup vatandaş, klimanın icat edilişinin 121’inci yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T15:02+0300

2023-07-19T15:02+0300

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yaşam

aşırı sıcaklar

adana

klima

carrier

mucit

video

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Afrika ve Basra sıcak hava ataklarının ardından üçüncü sıcak hava dalgasının beklendiği günlerde Adana'da gölgede 50 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkiledi. Yaz ayını bölgedeki serin yaylalarda veya yazlıklarda geçirme imkanı olanlar kentten ayrıldı. İmkanı olmayanlar ise mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayarak ev ve iş yerlerindeki klimalar sayesinde serinliyor.Bir grup vatandaş ise 17 Temmuz 1902 tarihinde klimayı bulan Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier'i anmak için Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda bölgedekilere kaymaklı kadayıf dağıttı. 'Adana halkının klimaya çok ihtiyacı var'Carrier'in fotoğrafının bulunduğu pankartı görenler, klimanın bulunuşunun 121'inci yılında ünlü mühendise teşekkür ederek, kendisinin dünyanın en önemli buluşlarından birine imza attığını söyledi. Vatandaşlardan Mehmet Saygın, "Özellikle Adana halkının gerçekten klimaya çok ihtiyacı var. Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, yatamazdık, uyuyamazdık" dedi.Saygın, tatlı dağıtan vatandaşlara da teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20230718/meteoroloji-uzmanindan-yeni-dalga-uyarisi-asiri-sicaklar-icin-4-gune-isaret-etti-1073651797.html

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Adana’da klimanın mucidi için kaymaklı kadayıf dağıtıldı Adana’da klimanın mucidi için kaymaklı kadayıf dağıtıldı 2023-07-19T15:02+0300 true PT0M40S

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