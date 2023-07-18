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Meteoroloji uzmanından 'yeni dalga' uyarısı: Aşırı sıcaklar için 4 güne işaret etti
Meteoroloji uzmanından 'yeni dalga' uyarısı: Aşırı sıcaklar için 4 güne işaret etti
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasıyla ilgili yaptığı uyarıda, "Marmara dahil yeni dalgada cuma, cumartesi, pazar dışarı çıkmasanız... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T12:10+0300
2023-07-18T12:12+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.Dünya Meteoroloji Örgütü de (WMO) yaşanan sıcak hava dalgası neticesinde bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti.'Dışarı çıkmayın'Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, "Marmara dahil yeni dalgada Cuma Cumartesi Pazar dışarı çıkmasanız sağlığınız açısından iyi olur. İstanbullular önemli işiniz yoksa hafta sonu dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.Şen paylaşımında şunları kaydetti:"Aşırı sıcaklar sadece Türkiye'de değil Tüm Güney Avrupa'da etkili. İspanya İtalya, Yunanistan, Bulgaristan aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Önümüzdeki 4 gün orman yangınları açısından kritik günler. Ormanın kenarından bile geçmeyin. Pazartesi sıcaklıklar ortalamaya geri dönüyor."Akdeniz ve Ege de devam eden aşırı sıcaklar bugün yarın 1-2 derece düşecek ama Perşembeden itibaren yenisi başlayacak. Marmara dahil yeni dalgada cuma, cumartesi, pazar dışarı çıkmasanız sağlığınız açısından iyi olur. İstanbullular önemli işiniz yoksa hafta sonu dışarı çıkmayın."
https://sputniknews.com.tr/20230718/meteoroloji-tarih-verdi-marmara-dahil-cok-sayida-bolge-icin-uyari-1073641759.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava

Meteoroloji uzmanından 'yeni dalga' uyarısı: Aşırı sıcaklar için 4 güne işaret etti

12:10 18.07.2023 (güncellendi: 12:12 18.07.2023)
© AA / Berk ÖzkanSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AA / Berk Özkan
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasıyla ilgili yaptığı uyarıda, "Marmara dahil yeni dalgada cuma, cumartesi, pazar dışarı çıkmasanız sağlığınız açısından iyi olur" dedi.
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.
Dünya Meteoroloji Örgütü de (WMO) yaşanan sıcak hava dalgası neticesinde bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini belirtti.

'Dışarı çıkmayın'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından, "Marmara dahil yeni dalgada Cuma Cumartesi Pazar dışarı çıkmasanız sağlığınız açısından iyi olur. İstanbullular önemli işiniz yoksa hafta sonu dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.
Şen paylaşımında şunları kaydetti:
"Aşırı sıcaklar sadece Türkiye'de değil Tüm Güney Avrupa'da etkili. İspanya İtalya, Yunanistan, Bulgaristan aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Önümüzdeki 4 gün orman yangınları açısından kritik günler. Ormanın kenarından bile geçmeyin. Pazartesi sıcaklıklar ortalamaya geri dönüyor."
Akdeniz ve Ege de devam eden aşırı sıcaklar bugün yarın 1-2 derece düşecek ama Perşembeden itibaren yenisi başlayacak. Marmara dahil yeni dalgada cuma, cumartesi, pazar dışarı çıkmasanız sağlığınız açısından iyi olur. İstanbullular önemli işiniz yoksa hafta sonu dışarı çıkmayın."
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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Meteoroloji tarih verdi: Marmara dahil çok sayıda bölge için uyarı
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