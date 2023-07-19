https://sputniknews.com.tr/20230719/zaharovadan-ruslari-isbirligi-yapmaya-cagiran-mi6-baskani-moorea-yanit-1073732110.html

Zaharova’dan Rusları işbirliği yapmaya çağıran MI6 Başkanı Moore’a yanıt

Zaharova’dan Rusları işbirliği yapmaya çağıran MI6 Başkanı Moore’a yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusları İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapmaya çağıran MI6 Başkanı Moore’a, başında bulunduğu kurumun ona... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T21:48+0300

2023-07-19T21:48+0300

2023-07-19T21:48+0300

ukrayna krizi

rusya

ingiltere

mariya zaharova

richard moore

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya vatandaşlarını İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapmaya ve ‘dökülen kanları’ durdurmaya çağıran MI6 Başkanı Richard Moore’a Telegram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Richard Moore’un Rusya’nın Ukrayna’daki pozisyonlarını geri kazanma şansının çok az olduğunu söyleyerek Rusları İngiliz istihbaratı ile işbirliği yapmaya çağırdığını hatırlatan Zaharova, MI6’nın ona güvenenleri ilk sırada yok ettiğini hatırlattı.Zaharova, “Rusya'nın pozisyonlarını geri kazanmak için ‘çok az şansı’ olsaydı siz, Richard Moore, bu kadar telaşa kapılmazdınız. ‘Açık kapılar ve sırları saklama’ konusuna gelince, Skripal'leri ortaya çıkarmış olsaydınız size belki inanırlardı. Siz genellikle size inananları ve güvenenleri ilk sırada yok ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.2018’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya, İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmiş, Londra bu olaydan Moskova’yı sorumlu tutmuştu. Rusya yönetimi ise Skripaller ile ilgili tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230718/ingiltere-rusyanin-kirim-koprusu-suclamalarini-reddediyor-asilsiz-spekulasyon-1073670410.html

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rusya, ingiltere, mariya zaharova, richard moore