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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230718/ingiltere-rusyanin-kirim-koprusu-suclamalarini-reddediyor-asilsiz-spekulasyon-1073670410.html
İngiltere, Rusya’nın ‘Kırım Köprüsü’ suçlamalarını reddediyor: 'Asılsız spekülasyon'
İngiltere, Rusya’nın ‘Kırım Köprüsü’ suçlamalarını reddediyor: 'Asılsız spekülasyon'
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıda İngiliz gizli servislerinin eli olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T17:20+0300
2023-07-18T17:20+0300
ukrayna krizi
ingiltere
rusya
kırım
köprü
saldırı
suçlama
spekülasyon
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters haber ajansına yapılan yazılı açıklamada, “Bu, Rusya’nın asılsız spekülasyonu ve daha fazla yorumla onu şereflendirmeyeceğiz” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’ne saldırının ABD ve İngiltere gizli servislerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirmişti. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, başta İngilizler olmak üzere Batı gizli servislerinin Kırım Köprüsü saldırısındaki payının araştırılması gerektiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230718/kirim-lideri-aksenov-yarimadaya-saldiri-girisiminde-bulunan-28-iha-etkisiz-hale-getirildi-1073666035.html
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ingiltere, rusya, kırım, köprü, saldırı, suçlama, spekülasyon
ingiltere, rusya, kırım, köprü, saldırı, suçlama, spekülasyon

İngiltere, Rusya’nın ‘Kırım Köprüsü’ suçlamalarını reddediyor: 'Asılsız spekülasyon'

17:20 18.07.2023
© AFP 2023 / -Kırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / -
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıda İngiliz gizli servislerinin eli olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters haber ajansına yapılan yazılı açıklamada, “Bu, Rusya’nın asılsız spekülasyonu ve daha fazla yorumla onu şereflendirmeyeceğiz” ifadesine yer verildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’ne saldırının ABD ve İngiltere gizli servislerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirmişti. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, başta İngilizler olmak üzere Batı gizli servislerinin Kırım Köprüsü saldırısındaki payının araştırılması gerektiğini söylemişti.
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