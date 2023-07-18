https://sputniknews.com.tr/20230718/ingiltere-rusyanin-kirim-koprusu-suclamalarini-reddediyor-asilsiz-spekulasyon-1073670410.html

İngiltere, Rusya’nın ‘Kırım Köprüsü’ suçlamalarını reddediyor: 'Asılsız spekülasyon'

İngiltere, Rusya’nın ‘Kırım Köprüsü’ suçlamalarını reddediyor: 'Asılsız spekülasyon'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, Kırım Köprüsü’ne yönelik saldırıda İngiliz gizli servislerinin eli olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T17:20+0300

2023-07-18T17:20+0300

2023-07-18T17:20+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

kırım

köprü

saldırı

suçlama

spekülasyon

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters haber ajansına yapılan yazılı açıklamada, “Bu, Rusya’nın asılsız spekülasyonu ve daha fazla yorumla onu şereflendirmeyeceğiz” ifadesine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’ne saldırının ABD ve İngiltere gizli servislerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirmişti. Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, başta İngilizler olmak üzere Batı gizli servislerinin Kırım Köprüsü saldırısındaki payının araştırılması gerektiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230718/kirim-lideri-aksenov-yarimadaya-saldiri-girisiminde-bulunan-28-iha-etkisiz-hale-getirildi-1073666035.html

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