https://sputniknews.com.tr/20230718/kirim-lideri-aksenov-yarimadaya-saldiri-girisiminde-bulunan-28-iha-etkisiz-hale-getirildi-1073666035.html

Kırım lideri Aksenov: Yarımadaya saldırı girişiminde bulunan 28 İHA etkisiz hale getirildi

Kırım lideri Aksenov: Yarımadaya saldırı girişiminde bulunan 28 İHA etkisiz hale getirildi

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, gece saatlerin Kırım'ın doğusuna saldırı girişiminde bulunan 28 İHA'dan 9'unun vurulduğunu... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T15:28+0300

2023-07-18T15:28+0300

2023-07-18T15:28+0300

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Telegram hesabından açıklama yapan Kırım lideri Sergey Aksenov, "Gece saatlerinde Kırım'ın doğusunda hava savunma kuvvetleri tarafından 9 İHA vuruldu, 19 İHA da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildi" dedi.Aksenov, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan olmadığını kaydetti.Kırım'ın doğusundaki saldırı girişimi hakkında bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Bakanlık, 28 İHA'dan 17'sinin vurularak imha edildiğini, geri kalanının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğünü bildirdi.Bakanlık, "Önlenen terör saldırısı sonucunda yaralanan veya yıkım olmadı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-kirim-koprusune-saldirinin-hazirlandigi-ukrayna-tesislerine-misilleme-saldirisi-duzenledik-1073658064.html

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