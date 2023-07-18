https://sputniknews.com.tr/20230718/kirim-lideri-aksenov-yarimadaya-saldiri-girisiminde-bulunan-28-iha-etkisiz-hale-getirildi-1073666035.html
Kırım lideri Aksenov: Yarımadaya saldırı girişiminde bulunan 28 İHA etkisiz hale getirildi
Kırım lideri Aksenov: Yarımadaya saldırı girişiminde bulunan 28 İHA etkisiz hale getirildi
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, gece saatlerin Kırım'ın doğusuna saldırı girişiminde bulunan 28 İHA'dan 9'unun vurulduğunu... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T15:28+0300
2023-07-18T15:28+0300
2023-07-18T15:28+0300
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iha
kırım
sergey aksenov
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Telegram hesabından açıklama yapan Kırım lideri Sergey Aksenov, "Gece saatlerinde Kırım'ın doğusunda hava savunma kuvvetleri tarafından 9 İHA vuruldu, 19 İHA da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildi" dedi.Aksenov, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan olmadığını kaydetti.Kırım'ın doğusundaki saldırı girişimi hakkında bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.Bakanlık, 28 İHA'dan 17'sinin vurularak imha edildiğini, geri kalanının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğünü bildirdi.Bakanlık, "Önlenen terör saldırısı sonucunda yaralanan veya yıkım olmadı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-kirim-koprusune-saldirinin-hazirlandigi-ukrayna-tesislerine-misilleme-saldirisi-duzenledik-1073658064.html
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rusya, ukrayna, iha, kırım, sergey aksenov
rusya, ukrayna, iha, kırım, sergey aksenov
Kırım lideri Aksenov: Yarımadaya saldırı girişiminde bulunan 28 İHA etkisiz hale getirildi
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, gece saatlerin Kırım'ın doğusuna saldırı girişiminde bulunan 28 İHA'dan 9'unun vurulduğunu, 19'unun ise elektronik harp araçlarıyla önlendiğini belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Kırım lideri Sergey Aksenov, "Gece saatlerinde Kırım'ın doğusunda hava savunma kuvvetleri tarafından 9 İHA vuruldu, 19 İHA da elektronik harp araçlarıyla etkisiz hale getirildi" dedi.
Aksenov, yaşanan gelişme sonucunda yaralanan olmadığını kaydetti.
Kırım'ın doğusundaki saldırı girişimi hakkında bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlık, 28 İHA'dan 17'sinin vurularak imha edildiğini, geri kalanının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlık, "Önlenen terör saldırısı sonucunda yaralanan veya yıkım olmadı" ifadelerini kullandı.