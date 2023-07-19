https://sputniknews.com.tr/20230719/umit-ozdag-kemal-bey-attigi-imzayi-inkar-edecek-insan-degildir-1073698747.html
Ümit Özdağ: Kemal Bey, attığı imzayı inkar edecek insan değildir
Ümit Özdağ: Kemal Bey, attığı imzayı inkar edecek insan değildir
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP'den yalanlama gelmesinin ardından, "Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:04+0300
2023-07-19T12:04+0300
2023-07-19T12:04+0300
politika
ümit özdağ
chp
bakanlık
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimden önce iki bakanlık ve MİT Başkanlığı talebinde bulunduğunu iddia ettiği CHP'den yalanlama gelmesinin ardından, "Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmada, İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT'i alacaklarını söyleyen Özdağ, "İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. Eğer 28'nde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkâr eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey'le konuştuk, bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz" dedi.'Sadece protokol var'Habertürk'ten Eren Eğilmez'e açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları kaydetti:"Görüşmelerle ilgili tutanak düzenlemedik; sadece protokol var. Bir de üzerinde çalıştığımız protokol var. Kemal Bey ve benim el yazısıyla değiştirmeler yaptığı tutanak var. O duruyor. Sonra onlar temize çekildi imzaladık. Hiç kimse şöyle bir şey söyleyemez; ortada bir büyük seçim ittifakı var. Bu ittifak sonunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belirleyecek. Zafer Partisi herhangi bir şart ileri sürmeden, temel ilkeler dışında, karşılıksız bu sürecin içerisinde yer almadan, görev üstlenmeden destek verdi. Hayır! Sığınmacıların ve kaçakların geri gönderilmesi konusunda bizim kendimiz dışında kimseye güvenimiz yok. Ancak o protokolde bizim yapacağımız ifade edilirse çözülürdü, biz de öyle yaptık. Bu seçimde değişik ittifaklar oldu. Hem Cumhur hem Millet İttifakı ittifaklar yaptı. CHP kendi listelerinden DEVA'yı, Saadet'i Meclis'e soktu. Dört partiye 39 milletvekili alarak, Millet İttifakı'nı desteklediler. İkinci tura kaldığı zaman Zafer Partisi de CHP Genel Başkanı'nı destekledi. Desteklerken, 'Biz ne bakanlık bir şey istiyoruz, biz sizi öylesine destekliyoruz' mu dedi? Bu siyasetin doğasına aykırı. Bunun üzerinden çok fazla tartışmaya gerek yok. Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir."
https://sputniknews.com.tr/20230717/umit-ozdag-kilicdaroglu-kazansa-uc-bakanlik-ve-mit-baskanligini-alacaktik-yazili-mutabakat-var-1073614733.html
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ümit özdağ, chp, bakanlık
ümit özdağ, chp, bakanlık
Ümit Özdağ: Kemal Bey, attığı imzayı inkar edecek insan değildir
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP'den yalanlama gelmesinin ardından, "Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimden önce iki bakanlık ve MİT Başkanlığı talebinde bulunduğunu iddia ettiği CHP'den yalanlama gelmesinin ardından, "Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli anlaşmada, İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT'i alacaklarını söyleyen Özdağ, "İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık yazılı ama MİT konusunda sözlü olarak konuşuldu. Eğer 28'nde seçimi kazansaydı ben İçişleri Bakanıydım. İki arkadaşım bakandı. Kemal Bey imzaladığını inkâr eder mi? Diğer iki bakanlık için Kemal Bey'le konuştuk, bir karar vermediğimiz için o bakanlıkları açıklarsam doğru olmaz" dedi.
'Sadece protokol var'
Habertürk'ten Eren Eğilmez'e açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları kaydetti:
"Görüşmelerle ilgili tutanak düzenlemedik; sadece protokol var. Bir de üzerinde çalıştığımız protokol var. Kemal Bey ve benim el yazısıyla değiştirmeler yaptığı tutanak var. O duruyor. Sonra onlar temize çekildi imzaladık. Hiç kimse şöyle bir şey söyleyemez; ortada bir büyük seçim ittifakı var. Bu ittifak sonunda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belirleyecek. Zafer Partisi herhangi bir şart ileri sürmeden, temel ilkeler dışında, karşılıksız bu sürecin içerisinde yer almadan, görev üstlenmeden destek verdi. Hayır! Sığınmacıların ve kaçakların geri gönderilmesi konusunda bizim kendimiz dışında kimseye güvenimiz yok. Ancak o protokolde bizim yapacağımız ifade edilirse çözülürdü, biz de öyle yaptık. Bu seçimde değişik ittifaklar oldu. Hem Cumhur hem Millet İttifakı ittifaklar yaptı. CHP kendi listelerinden DEVA'yı, Saadet'i Meclis'e soktu. Dört partiye 39 milletvekili alarak, Millet İttifakı'nı desteklediler. İkinci tura kaldığı zaman Zafer Partisi de CHP Genel Başkanı'nı destekledi. Desteklerken, 'Biz ne bakanlık bir şey istiyoruz, biz sizi öylesine destekliyoruz' mu dedi? Bu siyasetin doğasına aykırı. Bunun üzerinden çok fazla tartışmaya gerek yok. Ben bu gece bunun kapanacağını düşünüyorum. Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir."