https://sputniknews.com.tr/20230719/ukraynadan-uluslararasi-denizcilik-orgutune-tahil-icin-yeni-guzergah-onerisi-1073735695.html
Ukrayna’dan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne tahıl için yeni güzergah önerisi
Ukrayna’dan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne tahıl için yeni güzergah önerisi
Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne yolladığı mektupta, tahıl anlaşması sona erdikten sonra... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T23:33+0300
2023-07-19T23:33+0300
2023-07-19T23:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
uluslararası denizcilik örgütü
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Ukrayna Toplulukların, Bölgelerin ve Altyapının Kalkınma Birinci Bakan Yardımcısı Vasiliy Şkurakov’un mektubunda, “Ukrayna geçici olarak, tavsiye edilen deniz yolunu oluşturmaya karar verdi. Amacı, Karadeniz’in kuzeybatısındaki uluslararası taşımacılığın yeniden açılmasına yardımcı olmak” ifadeleri kullanıldı.Alternatif güzergahın Çernomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları yakınında oluşturulması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230719/putin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullarinin-yerine-getirilmemesi-kustahlik-1073731335.html
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ukrayna, uluslararası denizcilik örgütü
ukrayna, uluslararası denizcilik örgütü
Ukrayna’dan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne tahıl için yeni güzergah önerisi
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Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne yolladığı mektupta, tahıl anlaşması sona erdikten sonra tahıl sevkiyatlarını sürdürmek için geçici güzergah oluşturma kararı aldığını duyurdu.
Ukrayna Toplulukların, Bölgelerin ve Altyapının Kalkınma Birinci Bakan Yardımcısı Vasiliy Şkurakov’un mektubunda, “Ukrayna geçici olarak, tavsiye edilen deniz yolunu oluşturmaya karar verdi. Amacı, Karadeniz’in kuzeybatısındaki uluslararası taşımacılığın yeniden açılmasına yardımcı olmak” ifadeleri kullanıldı.
Alternatif güzergahın Çernomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları yakınında oluşturulması planlanıyor.