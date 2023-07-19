https://sputniknews.com.tr/20230719/ukraynadan-uluslararasi-denizcilik-orgutune-tahil-icin-yeni-guzergah-onerisi-1073735695.html

Ukrayna’dan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne tahıl için yeni güzergah önerisi

Ukrayna’dan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne tahıl için yeni güzergah önerisi

Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne yolladığı mektupta, tahıl anlaşması sona erdikten sonra... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T23:33+0300

2023-07-19T23:33+0300

2023-07-19T23:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

uluslararası denizcilik örgütü

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Ukrayna Toplulukların, Bölgelerin ve Altyapının Kalkınma Birinci Bakan Yardımcısı Vasiliy Şkurakov’un mektubunda, “Ukrayna geçici olarak, tavsiye edilen deniz yolunu oluşturmaya karar verdi. Amacı, Karadeniz’in kuzeybatısındaki uluslararası taşımacılığın yeniden açılmasına yardımcı olmak” ifadeleri kullanıldı.Alternatif güzergahın Çernomorsk, Odessa ve Yujnıy limanları yakınında oluşturulması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230719/putin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullarinin-yerine-getirilmemesi-kustahlik-1073731335.html

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