Putin: Tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili koşullarının yerine getirilmemesi küstahlık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vergi uzmanı Aydoğmuş: Elektronik ve kaçak sigaralarda vergi kaybı 260 milyar TL
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Merkez Bankası Eski Başkanı Yılmaz: Faiz artışları enflasyonu düşürmeye yetmez
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
POLİTİKA
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Türkiye bu tuzağa düşmemeli
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
ÖTV ve KDV'ye gelen artışlar gıda fiyatlarını nasıl etkileyecek
12:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
AK Partili Külünk: FETÖ, Amerikancılar ve AB’ciler NATO zirvesinden cesaret buldu
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Rusya'nın tahıl koridoruyla insancıl hukukun gereğini yapma isteği engellenmiş oldu'
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Körfez kaynağı ekonomiye ilaç olur mu?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ekonomist Atılal: Alabildiğin şeyi aldın aldın, alamadıysan üzerine su iç
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Ekonomik krizler Türkiye siyasetini nasıl şekillendirdi?
09:10
105 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de gizli toplantı sızdırıldı
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI
CHP’de video depremi
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
Z RAPORU
CHP'de gizli toplantı tartışması
20:45
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230719/putin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullarinin-yerine-getirilmemesi-kustahlik-1073731335.html
Putin: Tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili koşullarının yerine getirilmemesi küstahlık
Putin: Tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili koşullarının yerine getirilmemesi küstahlık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemesinin küstahlık ve laubalilik olduğunu belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T21:15+0300
2023-07-19T21:36+0300
vladimir putin
tahıl
rusya
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/18/1072812317_0:134:2938:1786_1920x0_80_0_0_8d135d2980df8db232eb05d107839348.jpg
Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Bariz küstahlık ve laubalilik. Boş laflar ve gevezelik. Bununla sadece kendi imajlarını lekelediler. Tahıl anlaşmasının garantörü olan BM Genel Sekreterliği dahil itibarlarını sarstılar” açıklamasında bulundu.Tahıl anlaşmasının, en son mayısta olmak üzere defalarca uzatıldığını anımsatan Rusya lideri, “Bu anlaşmayı tekrar tekrar uzattık ve sadece dayanıklılık ve sabır, hoşgörü mucizelerini gösterdik. Yabancı meslektaşlarımızın sonunda yükümlülüklerini ve sözleşmelerini tam olarak yerine getirmeye başlamasını umuyorduk, oysa kimse bunu yapma niyetinde değildi” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm çabalarına rağmen Batı ülkelerinin aksine anlaşmayı raydan çıkarmak için her şey yaptığını kaydeden Putin, “Batı, ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine tahıl anlaşmasını siyasi şantaj için kullandı, ayrıca anlaşmayı ulus ötesi şirketlerin, küresel pazardaki spekülatörlerin zenginleşmesi için bir araç haline getirdi” açıklamasında bulundu.Rusya’nın en fakir ülkelere gübre vermesinin bile engellendiğini söyleyen Putin “Böylece Avrupa limanlarında bloke edilen 262 bin ton üründen sadece iki parti gönderildi” dedi.Tüm bunlara rağmen, istisnasız tüm koşulların dikkate alınarak yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın anlaşmaya geri dönme olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Putin, koşulların şunlar olduğunu anımsattı:Putin, “Vurgulamak istediğim tek şey, başlangıçta tahıl anlaşmasının özünün ve anlamının muazzam bir insani öneme sahip olduğu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230719/tahil-anlasmasinin-durdurulmasi-gida-enflasyonu-yuksek-olan-ulkeleri-vuracak-1073730897.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/18/1072812317_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf72455d05e3c2656d80f69909fb0cf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, tahıl, rusya
vladimir putin, tahıl, rusya

Putin: Tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili koşullarının yerine getirilmemesi küstahlık

21:15 19.07.2023 (güncellendi: 21:36 19.07.2023)
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemesinin küstahlık ve laubalilik olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Bariz küstahlık ve laubalilik. Boş laflar ve gevezelik. Bununla sadece kendi imajlarını lekelediler. Tahıl anlaşmasının garantörü olan BM Genel Sekreterliği dahil itibarlarını sarstılar” açıklamasında bulundu.
Tahıl anlaşmasının, en son mayısta olmak üzere defalarca uzatıldığını anımsatan Rusya lideri, “Bu anlaşmayı tekrar tekrar uzattık ve sadece dayanıklılık ve sabır, hoşgörü mucizelerini gösterdik. Yabancı meslektaşlarımızın sonunda yükümlülüklerini ve sözleşmelerini tam olarak yerine getirmeye başlamasını umuyorduk, oysa kimse bunu yapma niyetinde değildi” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm çabalarına rağmen Batı ülkelerinin aksine anlaşmayı raydan çıkarmak için her şey yaptığını kaydeden Putin, “Batı, ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine tahıl anlaşmasını siyasi şantaj için kullandı, ayrıca anlaşmayı ulus ötesi şirketlerin, küresel pazardaki spekülatörlerin zenginleşmesi için bir araç haline getirdi” açıklamasında bulundu.
Rusya’nın en fakir ülkelere gübre vermesinin bile engellendiğini söyleyen Putin “Böylece Avrupa limanlarında bloke edilen 262 bin ton üründen sadece iki parti gönderildi” dedi.
Tüm bunlara rağmen, istisnasız tüm koşulların dikkate alınarak yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın anlaşmaya geri dönme olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Putin, koşulların şunlar olduğunu anımsattı:
Gıda ve gübre tedarikine hizmet eden Rus bankaları ve finans kuruluşlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması, özellikle de derhal SWIFT’e bağlanmaları;
Rus tahıl ve gübrelerinin dünya pazarlarına tedarikine yönelik yaptırımların kaldırılması;
Tarım sektörüyle ilgili Rus varlıkların serbest bırakılması;
Tarım teçhizatı ve gübre üretimi için yedek parça ve bileşenlerin Rusya’ya tedarikinin yeniden başlaması;
Rus gemilerin ve sevkiyatlarının sigortalanmasıyla ilgili tüm sorunların çözüme kavuşturulması;
Rusya’dan engelsiz gübre tedarikinin ve bunların üretimi için gereken hammaddelerin sağlanması;
Togliatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi.
Putin, “Vurgulamak istediğim tek şey, başlangıçta tahıl anlaşmasının özünün ve anlamının muazzam bir insani öneme sahip olduğu” dedi.
Hasat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
Ukrayna krizi
‘Tahıl anlaşmasının durdurulması, gıda enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak’
20:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала