https://sputniknews.com.tr/20230719/putin-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kosullarinin-yerine-getirilmemesi-kustahlik-1073731335.html

Putin: Tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili koşullarının yerine getirilmemesi küstahlık

Putin: Tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili koşullarının yerine getirilmemesi küstahlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmının yerine getirilmemesinin küstahlık ve laubalilik olduğunu belirtti. 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T21:15+0300

2023-07-19T21:15+0300

2023-07-19T21:36+0300

vladimir putin

tahıl

rusya

dünya

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Rusya lideri Putin, hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “Bariz küstahlık ve laubalilik. Boş laflar ve gevezelik. Bununla sadece kendi imajlarını lekelediler. Tahıl anlaşmasının garantörü olan BM Genel Sekreterliği dahil itibarlarını sarstılar” açıklamasında bulundu.Tahıl anlaşmasının, en son mayısta olmak üzere defalarca uzatıldığını anımsatan Rusya lideri, “Bu anlaşmayı tekrar tekrar uzattık ve sadece dayanıklılık ve sabır, hoşgörü mucizelerini gösterdik. Yabancı meslektaşlarımızın sonunda yükümlülüklerini ve sözleşmelerini tam olarak yerine getirmeye başlamasını umuyorduk, oysa kimse bunu yapma niyetinde değildi” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler’in (BM) tüm çabalarına rağmen Batı ülkelerinin aksine anlaşmayı raydan çıkarmak için her şey yaptığını kaydeden Putin, “Batı, ihtiyacı olan ülkelere yardım etmek yerine tahıl anlaşmasını siyasi şantaj için kullandı, ayrıca anlaşmayı ulus ötesi şirketlerin, küresel pazardaki spekülatörlerin zenginleşmesi için bir araç haline getirdi” açıklamasında bulundu.Rusya’nın en fakir ülkelere gübre vermesinin bile engellendiğini söyleyen Putin “Böylece Avrupa limanlarında bloke edilen 262 bin ton üründen sadece iki parti gönderildi” dedi.Tüm bunlara rağmen, istisnasız tüm koşulların dikkate alınarak yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın anlaşmaya geri dönme olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu vurgulayan Putin, koşulların şunlar olduğunu anımsattı:Putin, “Vurgulamak istediğim tek şey, başlangıçta tahıl anlaşmasının özünün ve anlamının muazzam bir insani öneme sahip olduğu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230719/tahil-anlasmasinin-durdurulmasi-gida-enflasyonu-yuksek-olan-ulkeleri-vuracak-1073730897.html

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