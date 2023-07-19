https://sputniknews.com.tr/20230719/tbmm-ekimde-rtuke-uc-uye-sececek-1073694444.html
TBMM Ekim’de RTÜK’e üç üye seçecek
TBMM Ekim’de RTÜK’e üç üye seçecek
RTÜK’de AK Parti kontenjanından 2, CHP kontenjanından 1 üyenin 6 yıllık görev süresi doluyor. Bu üyeler yerine TBMM açıldığında seçim yapılacak. Bu süreçte AK... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T10:58+0300
2023-07-19T10:58+0300
2023-07-19T10:59+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tbmm
tbmm başkanlığı
tbmm genel kurulu
siyasi parti
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Radyo Televizyon Üst Kurulu biri başkan biri de başkanvekili olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşuyor. Bu üyeler TBMM Genel Kurulu’nda partilerin kontenjanlarından aday olarak gösterdikleri isimler arasında yapılan seçimle belirleniyor.Bu kontenjanlar ise siyasi partilerin TBMM’deki sandalye sayılarına göre şekilleniyor. Üst Kurul’daki üç üyenin görev süreleri dolacak. Görev süresi dolacak isimler arasında AK Parti kontenjanından seçilen ve halen üçüncü dönem başkanlığını sürdüren Ebubekir Şahin’de bulunuyor.Görev süresi dolacak bir diğer isim ise geçen sene istifa eden Taha Yücel’in yerine seçilen Mete Hacıarifoğlu. Haciarifoğlu, Kasım 2022’de seçilmesine rağmen yerini doldurduğu Yücel 2017’de seçildiği için ancak bir yıl görevde kalabilecek.CHP kontenjanından yine Ekim 2017’de seçilmiş olan İlhan Taşcı'nın görev süresi de sonbaharda sona eriyor. Görev süresi dolan isimlerin partileri tarafından yeniden aday gösterilmesinde bir engel bulunmuyor.TBMM 1 Ekim’de yeni yasama dönemi başlayacak. RTÜK’ün üç üyesi için seçimin Meclis'in açılmasının ardından Ekim ayı içinde birleştirilerek yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde partilerin kontenjanları 14 Mayıs seçimleri ardından yeniden şekillen TBMM aritmetiğine göre yapılacak. Bu aritmetiğe göre görev süresi dolan 3 isim yerine, AK Parti’den 1 CHP’den 1 İYİ Parti’den 1 üyenin seçilmesi öngörülüyor. Bu şekilde AK Parti RTÜK’te 1 sandalye kaybetmiş oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rtuk-5-kanalin-secim-gecesi-yayinlarina-inceleme-baslatti-1071777404.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, siyasi parti
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), tbmm, tbmm başkanlığı, tbmm genel kurulu, siyasi parti
TBMM Ekim’de RTÜK’e üç üye seçecek
10:58 19.07.2023 (güncellendi: 10:59 19.07.2023) Abone ol
Özel
RTÜK’de AK Parti kontenjanından 2, CHP kontenjanından 1 üyenin 6 yıllık görev süresi doluyor. Bu üyeler yerine TBMM açıldığında seçim yapılacak. Bu süreçte AK Parti’nin bir kontenjanının İYİ Parti’ye geçebileceği öngörülüyor.
Radyo Televizyon Üst Kurulu biri başkan biri de başkanvekili olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşuyor. Bu üyeler TBMM Genel Kurulu’nda partilerin kontenjanlarından aday olarak gösterdikleri isimler arasında yapılan seçimle belirleniyor.
Bu kontenjanlar ise siyasi partilerin TBMM’deki sandalye sayılarına göre şekilleniyor. Üst Kurul’daki üç üyenin görev süreleri dolacak. Görev süresi dolacak isimler arasında AK Parti kontenjanından seçilen ve halen üçüncü dönem başkanlığını sürdüren Ebubekir Şahin’de bulunuyor.
Görev süresi dolacak bir diğer isim ise geçen sene istifa eden Taha Yücel’in yerine seçilen Mete Hacıarifoğlu. Haciarifoğlu, Kasım 2022’de seçilmesine rağmen yerini doldurduğu Yücel 2017’de seçildiği için ancak bir yıl görevde kalabilecek.
CHP kontenjanından yine Ekim 2017’de seçilmiş olan İlhan Taşcı'nın görev süresi de sonbaharda sona eriyor. Görev süresi dolan isimlerin partileri tarafından yeniden aday gösterilmesinde bir engel bulunmuyor.
TBMM 1 Ekim’de yeni yasama dönemi başlayacak. RTÜK’ün üç üyesi için seçimin Meclis'in açılmasının ardından Ekim ayı içinde birleştirilerek yapılması planlanıyor. Seçim sürecinde partilerin kontenjanları 14 Mayıs seçimleri ardından yeniden şekillen TBMM aritmetiğine göre yapılacak. Bu aritmetiğe göre görev süresi dolan 3 isim yerine, AK Parti’den 1 CHP’den 1 İYİ Parti’den 1 üyenin seçilmesi öngörülüyor. Bu şekilde AK Parti RTÜK’te 1 sandalye kaybetmiş oluyor.