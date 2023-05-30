https://sputniknews.com.tr/20230530/rtuk-5-kanalin-secim-gecesi-yayinlarina-inceleme-baslatti-1071777404.html
RTÜK, 6 kanalın seçim gecesi yayınlarına inceleme başlattı
RTÜK, 6 kanalın seçim gecesi yayınlarına inceleme başlattı
RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında 'halkı aşağılayan hakaret ve... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T11:55+0300
2023-05-30T11:55+0300
2023-05-30T12:41+0300
2023 türkiye seçimleri
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
inceleme
kanal
seçim
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında önemli duyuru" notu kullanıldı.Açıklamada, kanalların yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı paylaşımda, "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/ozlem-gurses-o-gece-chp-genel-merkezinde-cok-kisi-agladi-1071768760.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), inceleme, kanal, seçim
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), inceleme, kanal, seçim
RTÜK, 6 kanalın seçim gecesi yayınlarına inceleme başlattı
11:55 30.05.2023 (güncellendi: 12:41 30.05.2023) Abone ol
RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda bulunulduğu' iddiasıyla inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında önemli duyuru" notu kullanıldı.
Açıklamada, kanalların yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı paylaşımda, "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.