https://sputniknews.com.tr/20230530/rtuk-5-kanalin-secim-gecesi-yayinlarina-inceleme-baslatti-1071777404.html

RTÜK, 6 kanalın seçim gecesi yayınlarına inceleme başlattı

RTÜK, 6 kanalın seçim gecesi yayınlarına inceleme başlattı

RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında 'halkı aşağılayan hakaret ve... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T11:55+0300

2023-05-30T11:55+0300

2023-05-30T12:41+0300

2023 türkiye seçimleri

rtük

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

inceleme

kanal

seçim

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlattı.Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim sürecindeki yayın ilkeleri ihlalleri ve YSK yayın yasaklarına uymayan kanallar hakkında önemli duyuru" notu kullanıldı.Açıklamada, kanalların yayınlarda 'halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda' bulunulduğu iddia edildi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yaptığı paylaşımda, "Milli iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/ozlem-gurses-o-gece-chp-genel-merkezinde-cok-kisi-agladi-1071768760.html

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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), inceleme, kanal, seçim