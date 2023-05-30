https://sputniknews.com.tr/20230530/ozlem-gurses-o-gece-chp-genel-merkezinde-cok-kisi-agladi-1071768760.html
Özlem Gürses: O gece CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı
Özlem Gürses: O gece CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip ettiğini söyleyen gazeteci Özlem Gürses, "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T09:02+0300
2023-05-30T09:02+0300
2023-05-30T09:02+0300
2023 türkiye seçimleri
özlem gürses
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel merkezi
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'inde takip eden gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında yaptığı yayında izlenimlerini aktardı.Sonuçların açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde çok kişinin ağladığını söyleyen Gürses "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça duygulu bir geceydi. Ben en çok gençlik kollarındaki gençlerin ağlamasına üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum" dedi.Gürses'in bu anlarda gözlerinin dolduğu dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/chpli-hamzacebi-ortada-genel-baskanimiz-ve-partimiz-acisindan-tam-bir-basarisizlik-var-1071768480.html
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özlem gürses, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
özlem gürses, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi
Özlem Gürses: O gece CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı
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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip ettiğini söyleyen gazeteci Özlem Gürses, "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. En çok CHP Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına üzüldüm" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'inde takip eden gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında yaptığı yayında izlenimlerini aktardı.
Sonuçların açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde çok kişinin ağladığını söyleyen Gürses "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça duygulu bir geceydi. Ben en çok gençlik kollarındaki gençlerin ağlamasına üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum" dedi.
Gürses'in bu anlarda gözlerinin dolduğu dikkat çekti.