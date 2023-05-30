https://sputniknews.com.tr/20230530/ozlem-gurses-o-gece-chp-genel-merkezinde-cok-kisi-agladi-1071768760.html

Özlem Gürses: O gece CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı

Özlem Gürses: O gece CHP Genel Merkezi'nde çok kişi ağladı

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip ettiğini söyleyen gazeteci Özlem Gürses, "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T09:02+0300

2023-05-30T09:02+0300

2023-05-30T09:02+0300

2023 türkiye seçimleri

özlem gürses

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp genel merkezi

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez'inde takip eden gazeteci Özlem Gürses Youtube kanalında yaptığı yayında izlenimlerini aktardı.Sonuçların açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde çok kişinin ağladığını söyleyen Gürses "CHP Genel Merkezi'nde dün gece çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı, grup başkanvekilleri ağladı. Oldukça duygulu bir geceydi. Ben en çok gençlik kollarındaki gençlerin ağlamasına üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum" dedi.Gürses'in bu anlarda gözlerinin dolduğu dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230530/chpli-hamzacebi-ortada-genel-baskanimiz-ve-partimiz-acisindan-tam-bir-basarisizlik-var-1071768480.html

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özlem gürses, türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi