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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/chpli-hamzacebi-ortada-genel-baskanimiz-ve-partimiz-acisindan-tam-bir-basarisizlik-var-1071768480.html
CHP’li Hamzaçebi: Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık var
CHP’li Hamzaçebi: Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık var
CHP'li Akif Hamzaçebi, yaptığı seçim değerlendirmesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin başarısız olduğunu belirtti ve muhasebe yapmaya davet etti. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T08:50+0300
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2023 türkiye seçimleri
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Son seçimlerde CHP’den liste dışı bırakılan eski İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, seçim sonuçlarına ilişkin “Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır” dedi. Hamzaçebi, “Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı 4 maddelik değerlendirme şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230530/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-chp-genel-baskan-yardimcilarina-istifa-icin-erken-demis-1071767968.html
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akif hamzaçebi, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), akif hamzaçebi, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi

CHP’li Hamzaçebi: Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık var

08:50 30.05.2023
© AA / Arif Hüdaverdi YamanAkif Hamzaçebi
Akif Hamzaçebi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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CHP'li Akif Hamzaçebi, yaptığı seçim değerlendirmesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin başarısız olduğunu belirtti ve muhasebe yapmaya davet etti.
Son seçimlerde CHP’den liste dışı bırakılan eski İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, seçim sonuçlarına ilişkin “Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır” dedi. Hamzaçebi, “Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı.
Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı 4 maddelik değerlendirme şöyle:
1.
Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur.
2.
Buna göre milletvekili sayımız 2018’e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır.
3.
Erdoğan yönetimindeki Türkiye’de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan’a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.
4.
Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
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