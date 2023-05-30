Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcılarına 'İstifa için erken' demiş
© AAKemal Kılıçdaroğlu
© AA
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonuçlarına ilişkin kaleme aldığı yazıda "Seçim gecesi genel başkan yardımcıları Kılıçdaroğlu’na, istifalarını sunmak istemişler. Kılıçdaroğlu, 'İstifa için erken. Birlikte hareket ederiz' demiş. Böylece istifaları durdurmuş" ifadelerini kullandı.
Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun önünde 4 seçenek" başlıklı yazısında "Seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa edecek mi? CHP Kılıçdaroğlu ile mi yoluna devam eder yoksa Ekrem İmamoğlu partinin başına geçer mi?" sorularını ele aldı.
Yazar Selvi, şu ifadeleri kullandı:
CHP kulislerinden edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Seçim gecesi genel başkan yardımcıları Kılıçdaroğlu’na, istifalarını sunmak istemişler. Kılıçdaroğlu, “İstifa için erken. Birlikte hareket ederiz” demiş. Böylece istifaları durdurmuş. Kılıçdaroğlu partisinin yetkili kurullarını toplayacak. Önce MYK toplantısı yapılacak. Ardından Parti Meclisi toplanacak.
'CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını tartışmaya açmamaya çalışıyor'
CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını tartışmaya açmamaya çalışıyor. “Kılıçdaroğlu, başarısız değil, tam aksine başarılı. CHP adayı olarak yüzde 48 oranında oy aldı. 1977 seçimlerinde yüzde 42 oy alan Ecevit’ten dahi yüksek oyu almayı başardı” tezini savunuyorlar. Ecevit yüzde 42 oyu sadece CHP olarak almıştı. Kılıçdaroğlu’nun aldığı oyun içinde İYİ Parti’nin, HDP’nin, 6’lı İttifak’ın üyesi Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ile Ümit Özdağ’ın oyları var. Ecevit yüzde 42 oy aldıktan sonra hükümet kurmuştu. O nedenle kıyaslanmaz. CHP yüzde 48 oy almadı, yüzde 25 oy alabildi. Ama bu Kılıçdaroğlu ekibinin eğilimini yansıtması açısından ilginçti.
'Kılıçdaroğlu, istifa etmeyecek'
Kılıçdaroğlu, istifa etmeyecek. Seçim gecesi yaptığı konuşmada “Yürüyüşümüz sürüyor. Ayaktayız ve buradayız” diyerek istifa etmeyeceği sinyalini vermişti. Seçimi kaybeden değil, zafer kazanmış bir lider gibi konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta olağanüstü kurultay kararını açıklaması bekleniyor. CHP’nin olağan kurultay süresi seçimler nedeniyle durdurulmuştu. Ancak olağan kongre sürecinin en az eylül ayında tamamlanabileceği bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun temmuz ayında olağanüstü kurultayı tercih edeceği söyleniyor.
İmamoğlu aday olacak mı?
Seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na soyunduğunun ilk işaretini verdi. İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir” diye açıklama yapınca CHP kulisleri hareketlendi. İmamoğlu, seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ile görüşmüş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama cumhurbaşkanı adayı olması Kılıçdaroğlu tarafından engellenen Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na soyunursa işler karışacak. İstanbul sermayesi İmamoğlu’nu CHP’ye genel başkan yapmak istiyor.
Ekrem İmamoğlu’nun önünde üç engel bulunuyor.
1- YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İmamoğlu hakkındaki dava İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.
2- Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği takdirde Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulundurduğu için Belediye Başkanlığı AK Parti’nin eline geçecek. 9 ay sonra yerel yönetimler seçimi olduğu için belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek. O nedenle belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile ters düşmemeye çalışıyor. Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Parti’deki gelişmeleri izlemekte yarar var.
1- YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İmamoğlu hakkındaki dava İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.
2- Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ettiği takdirde Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulundurduğu için Belediye Başkanlığı AK Parti’nin eline geçecek. 9 ay sonra yerel yönetimler seçimi olduğu için belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek. O nedenle belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile ters düşmemeye çalışıyor. Seçimlerin ardından CHP ve İYİ Parti’deki gelişmeleri izlemekte yarar var.
Öte yandan Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasında geçen diyaloga ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Seçim gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerin liderleri ile birlikte kürsüye çıkmıştı. Erdoğan, platformda Cumhur İttifakı liderleri ile tek tek tokalaşıp seçimlerdeki katkıları için teşekkür etmişti. Erdoğan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a teşekkür ettikten sonra hemen yanındaki Sinan Oğan’la bir şeyler konuşmuştu. Kameraya yansıyan bu görüntüyü merak ettim. Erdoğan, Sinan Oğan’a, “Duruşundan dolayı ayrıca teşekkür ederim” demiş. İlk turda yüzde 5.2 oy alan Oğan, ikinci turda Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı."