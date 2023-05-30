Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcılarına 'İstifa için erken' demiş

CHP yönetimi Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını tartışmaya açmamaya çalışıyor. “Kılıçdaroğlu, başarısız değil, tam aksine başarılı. CHP adayı olarak yüzde 48 oranında oy aldı. 1977 seçimlerinde yüzde 42 oy alan Ecevit’ten dahi yüksek oyu almayı başardı” tezini savunuyorlar. Ecevit yüzde 42 oyu sadece CHP olarak almıştı. Kılıçdaroğlu’nun aldığı oyun içinde İYİ Parti’nin, HDP’nin, 6’lı İttifak’ın üyesi Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ile Ümit Özdağ’ın oyları var. Ecevit yüzde 42 oy aldıktan sonra hükümet kurmuştu. O nedenle kıyaslanmaz. CHP yüzde 48 oy almadı, yüzde 25 oy alabildi. Ama bu Kılıçdaroğlu ekibinin eğilimini yansıtması açısından ilginçti.