https://sputniknews.com.tr/20230719/ogretmenlerin-yer-degistirmelerinde-esas-alinan-tarih-degistirildi-1073683545.html
Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değiştirildi
Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değiştirildi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri için görev... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T00:29+0300
2023-07-19T00:29+0300
2023-07-19T00:31+0300
yaşam
öğretmen
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
il
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık esas alınacak.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, '2023 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.
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öğretmen, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), il
öğretmen, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), il
Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değiştirildi
00:29 19.07.2023 (güncellendi: 00:31 19.07.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri için görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğretmenlerin 2023 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık esas alınacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, '2023 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.