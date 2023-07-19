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https://sputniknews.com.tr/20230719/kirimdaki-talim-alaninda-cikan-yangin-sebebiyle-dort-yerlesim-yeri-tahliye-ediliyor-1073694591.html
Kırım'daki talim alanında çıkan yangın sebebiyle dört yerleşim yeri tahliye ediliyor
Kırım'daki talim alanında çıkan yangın sebebiyle dört yerleşim yeri tahliye ediliyor
Kırım’ın Kirovskiy bölgesindeki bir talim alanında çıkan yangın sebebiyle Tavrida otoyolunun trafiğe kapatıldığı ve yakınlardaki dört yerleşim yerinin de... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T10:48+0300
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dünya
kırım
yangın
yerleşim yeri
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Kırım lideri Sergey Aksenov, “Kirovskiy bölgesindeki talim alanında yangın çıkması nedeniyle Tavrida otoyolu kapatılmıştır” açıklamasını yaptı.Kırım Ulaşım Bakanı Nikolay Lukaşenko da Tavrida otoyolunun 118 ile 130. kilometreleri arasındaki alanın trafiğe kapatıldığını kaydetti ve bu alandaki trafiğin Starıy Kırım ile Pervomayskoye yerleşim yerlerinden geçecek biçimde yeniden düzenlendiğini ekledi.Tavrida otoyolu, Kırım’ın başkenti Simferopol, Kerç ve Sivastopol’u birbirine bağlıyor ve bu nedenle Kırım’daki kilit ulaşım yollarından biri.Kırım lideri Aksenov daha sonraki bir açıklamasındaysa yangının sürdüğü talim alanı yakınındaki dört yerleşim yerinden vatandaşların geçici olarak tahliye edilmesine karar verdiklerini söyledi.Bununla beraber Kirovskiy bölgesindeki talim alanında çıkan yangının sebebi henüz belirlenmiş değil. Kirovskiy, Kerç ile Simferopol arasında yer alan önemli bir bağlantı noktası konumundaki bir bölge.
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kırım, yangın, yerleşim yeri
kırım, yangın, yerleşim yeri

Kırım'daki talim alanında çıkan yangın sebebiyle dört yerleşim yeri tahliye ediliyor

10:48 19.07.2023
© AAOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© AA
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Kırım’ın Kirovskiy bölgesindeki bir talim alanında çıkan yangın sebebiyle Tavrida otoyolunun trafiğe kapatıldığı ve yakınlardaki dört yerleşim yerinin de tahliye edileceği belirtildi.
Kırım lideri Sergey Aksenov, “Kirovskiy bölgesindeki talim alanında yangın çıkması nedeniyle Tavrida otoyolu kapatılmıştır” açıklamasını yaptı.
Kırım Ulaşım Bakanı Nikolay Lukaşenko da Tavrida otoyolunun 118 ile 130. kilometreleri arasındaki alanın trafiğe kapatıldığını kaydetti ve bu alandaki trafiğin Starıy Kırım ile Pervomayskoye yerleşim yerlerinden geçecek biçimde yeniden düzenlendiğini ekledi.
Tavrida otoyolu, Kırım’ın başkenti Simferopol, Kerç ve Sivastopol’u birbirine bağlıyor ve bu nedenle Kırım’daki kilit ulaşım yollarından biri.
Kırım lideri Aksenov daha sonraki bir açıklamasındaysa yangının sürdüğü talim alanı yakınındaki dört yerleşim yerinden vatandaşların geçici olarak tahliye edilmesine karar verdiklerini söyledi.
Bununla beraber Kirovskiy bölgesindeki talim alanında çıkan yangının sebebi henüz belirlenmiş değil. Kirovskiy, Kerç ile Simferopol arasında yer alan önemli bir bağlantı noktası konumundaki bir bölge.
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