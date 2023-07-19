https://sputniknews.com.tr/20230719/iyi-partide-6-isim-icin-ihrac-istemi-1073724672.html

İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi

İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi

İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin... 19.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-19T17:37+0300

2023-07-19T17:37+0300

2023-07-19T17:37+0300

politika

iyi parti

ihraç

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İYİ Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230717/aksener-iktidarin-yanlis-ekonomi-politikalarinin-sebep-oldugu-zam-ruzgrina-sessiz-kalmayacagiz-1073633732.html

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