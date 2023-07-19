https://sputniknews.com.tr/20230719/iyi-partide-6-isim-icin-ihrac-istemi-1073724672.html
İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T17:37+0300
2023-07-19T17:37+0300
2023-07-19T17:37+0300
politika
iyi parti
ihraç
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İYİ Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/aksener-iktidarin-yanlis-ekonomi-politikalarinin-sebep-oldugu-zam-ruzgrina-sessiz-kalmayacagiz-1073633732.html
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iyi parti, ihraç
İYİ Parti'de 6 isim için ihraç istemi
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İYİ Parti'de Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
İYİ Parti'de 6 kişi, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.