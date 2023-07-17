Akşener: İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız
20:17 17.07.2023 (güncellendi: 20:18 17.07.2023)
© İHA / -Meral Akşener
© İHA / -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız!" dedi.
Akşener paylaşımında “Millet için milletle beraber” vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:
"İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! “Millet için milletle beraber” anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.
Bu doğrultuda; yarın saat 12:00’de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!"
İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız!— Meral Akşener (@meral_aksener) July 17, 2023
“Millet için milletle beraber” anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.
Bu doğrultuda;
Yarın saat 12:00’de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman…