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İndirimden faydalanıp 37 bin liralık telefon sipariş etti, şarj aleti geldi
İndirimden faydalanıp 37 bin liralık telefon sipariş etti, şarj aleti geldi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 37 bin liralık telefonu 36 bin 299 ödeyerek internet üzerinden satın alan gencin kargosundan sadece şarj aleti çıktı. Kargoyu... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T12:18+0300
2023-07-19T12:18+0300
yaşam
antalya
kargo
alışveriş
cep telefonu
şarj aleti
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Manavgat’ta bir muhasebe ofisinde çalışan Hüseyin Taha Kurnaz isimli genç, bir telefon markasının resmi sitesinden piyasa değeri 37 bin TL olan indirimli fiyatı 36 bin 299 TL olan telefonun siparişini verdi ve parayı hesaplarına gönderdi.3 gün sonra kargo firmasının kuryesi tarafından getirilen paketin bandının kırışmış olduğunu görünce kutuyu kuryenin yanında açan Hüseyin Taha Kurnaz, cep telefonunun kılıfının içerisinde telefon olmadığını, kutuda sadece şarj aleti ve kablosunun olduğunu gördü.'Zararımın karşılanmasını bekliyorum'Manzara karşısında şaşkına dönen Hüseyin Taha Kurnaz, “Hemen kargo firmasının şubesine giderek gelen kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanak hazırladık ve yetkili imzaladı. Ardından sipariş verdiğim firmayı arayarak durumu kendilerine aktardım. Firma yetkilileri böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, yine de araştırıp bana dönüş yapacaklarını söylediler. Bir süre sonra firmadan beni aradılar ve gerekli incelemenin yapıldığını, görüntüleri izlediklerini, telefonun pakete konulduktan sonra hassas terazide tartılarak gönderildiğini, kendilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirttiler. Ben kendilerine, bu işin sorumluluğunun ya firmada ya da kargoda olduğunu, kargo şirketiyle kendileri çalıştığı için kargo şirketiyle bu sorunu çözmelerini istedim. Böyle bir yetkileri olmadığın belirtince de cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Ben zararımın en kısa sürede karşılanmasını istiyorum” dedi.İnternet üzerinden sipariş verecek vatandaşları uyaran Hüseyin Taha Kurnaz, “Benim düştüğüm duruma sizler de düşmeyin. 3-5 lira indirim için internet yerine gözünüzle gördüğünüz, elinizle tuttuğunuz iş yerinden alışverişinizi yapın” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/e-ticarette-siparis-iptaline-9-milyon-252-bin-lira-ceza-stokta-yok-iptaline-iliskin-sorusturma-1072521795.html
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antalya, kargo, alışveriş, cep telefonu, şarj aleti

İndirimden faydalanıp 37 bin liralık telefon sipariş etti, şarj aleti geldi

12:18 19.07.2023
© İHA / ARİF KAPLANİndirimden faydalanıp 37 bin liralık telefon sipariş etti, şarj aleti geldi
İndirimden faydalanıp 37 bin liralık telefon sipariş etti, şarj aleti geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA / ARİF KAPLAN
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 37 bin liralık telefonu 36 bin 299 ödeyerek internet üzerinden satın alan gencin kargosundan sadece şarj aleti çıktı. Kargoyu kurye ile birlikte açan ve soluğu kargo şirketinde alan genç, kargo şirketinden kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanağı aldı.
Manavgat’ta bir muhasebe ofisinde çalışan Hüseyin Taha Kurnaz isimli genç, bir telefon markasının resmi sitesinden piyasa değeri 37 bin TL olan indirimli fiyatı 36 bin 299 TL olan telefonun siparişini verdi ve parayı hesaplarına gönderdi.
3 gün sonra kargo firmasının kuryesi tarafından getirilen paketin bandının kırışmış olduğunu görünce kutuyu kuryenin yanında açan Hüseyin Taha Kurnaz, cep telefonunun kılıfının içerisinde telefon olmadığını, kutuda sadece şarj aleti ve kablosunun olduğunu gördü.

'Zararımın karşılanmasını bekliyorum'

Manzara karşısında şaşkına dönen Hüseyin Taha Kurnaz, “Hemen kargo firmasının şubesine giderek gelen kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanak hazırladık ve yetkili imzaladı. Ardından sipariş verdiğim firmayı arayarak durumu kendilerine aktardım. Firma yetkilileri böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, yine de araştırıp bana dönüş yapacaklarını söylediler. Bir süre sonra firmadan beni aradılar ve gerekli incelemenin yapıldığını, görüntüleri izlediklerini, telefonun pakete konulduktan sonra hassas terazide tartılarak gönderildiğini, kendilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirttiler. Ben kendilerine, bu işin sorumluluğunun ya firmada ya da kargoda olduğunu, kargo şirketiyle kendileri çalıştığı için kargo şirketiyle bu sorunu çözmelerini istedim. Böyle bir yetkileri olmadığın belirtince de cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Ben zararımın en kısa sürede karşılanmasını istiyorum” dedi.
İnternet üzerinden sipariş verecek vatandaşları uyaran Hüseyin Taha Kurnaz, “Benim düştüğüm duruma sizler de düşmeyin. 3-5 lira indirim için internet yerine gözünüzle gördüğünüz, elinizle tuttuğunuz iş yerinden alışverişinizi yapın” diye konuştu.
Visa - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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