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E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza: 'Stokta yok' iptaline ilişkin soruşturma
E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza: 'Stokta yok' iptaline ilişkin soruşturma
Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptaline ceza yağdı. Sipariş edilen ürünün stokta olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. 6... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret'te sipari iptalleri konusunda vatandaşların mağduriyetleri için sektörü uyardı. 6 firmaya 9,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230615/mus-bir-gazetenin-e-ticaret-duzenlemesi-aleyhinde-haber-icin-para-aldigi-iddiasi-sorusturulmali-1072495566.html
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türkiye, ticaret, ticaret bakanlığı, sipariş, alışveriş

E-ticarette sipariş iptaline 9 milyon 252 bin lira ceza: 'Stokta yok' iptaline ilişkin soruşturma

10:11 16.06.2023
© REUTERS / Philippe WojazerVisa - kredi kartı
Visa - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© REUTERS / Philippe Wojazer
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Ticaret Bakanlığı'ndan sipariş iptaline ceza yağdı. Sipariş edilen ürünün stokta olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. 6 firmaya 9 milyon 252 bin lira ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret'te sipari iptalleri konusunda vatandaşların mağduriyetleri için sektörü uyardı. 6 firmaya 9,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvurular yakından takip edilmekte olup, bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup 46 firmaya toplam 41.280.656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9.252.704 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatılmıştır. Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan Haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda; yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur."
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
TÜRKİYE
Muş: Bir gazetenin 'e-ticaret düzenlemesi aleyhinde haber için para aldığı' iddiası soruşturulmalı
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